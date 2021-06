GALERÍA: Corto ‘No pasa nada’ pone en alto a Juárez en Alemania

/ Con el cortometraje ‘No pasa nada’, la realizadora juarense Victoria Naranjos Montoya, de 50 años, ganó el premio a Mejor Dirección en el Kiez Film Festival de Berlín, Alemania / Entusiasmada por seguir dirigiendo, Victoria Naranjos ya se encuentra en la etapa de posproducción de su siguiente corto documental, al que ha titulado ‘El viento sana’ / Respecto a la producción del cortometraje de cinco minutos, Naranjos indica que trabajó un equipo de 20 personas, además de ocho actores a cuadro y 22 extras. El diseño sonoro es de Fabián Granados y tiene una canción original de Charly y los Indie-Gentes / Ángela hace cosas y no tiene consecuencias, entonces sus actos cada vez llegan más lejos / Ángela hace cosas y no tiene consecuencias, entonces sus actos cada vez llegan más lejos / Con el cortometraje ‘No pasa nada’, la realizadora juarense Victoria Naranjos Montoya, de 50 años, ganó el premio a Mejor Dirección en el Kiez Film Festival de Berlín, Alemania

“Es mi primer trabajo como directora, he producido durante 16 años y he escrito, pero nunca había dirigido. Fue una experiencia muy dulce porque trabajé con niños y los adultos que salen en roles principales; son actores de teatro y es gente que te lo hace fácil, además de que trabajar con niños fue muy divertido”, comparte Naranjos.

Experta en el área de producción, sobre todo en el campo de la publicidad, la ahora directora platica que el cortometraje emergió de un ejercicio de escritura que hizo durante un curso que impartió el guionista Alfredo Mendoza.

“Presenté un guion y el maestro terminó diciéndome que era muy aburrido y que se rehusaba a pensar que yo no pudiera escribir otra cosa. Me llevó a un pasaje de mi niñez, me pidió que le describiera cinco objetos y que pensara 15 años después qué le había pasado a esa niña”.

Todo tiene una consecuencia

Así surgió ‘No pasa nada’, historia en la que el personaje principal es una niña de seis años llamada Ángela, quien descubre que no siempre sus actos tienen una consecuencia.

“Todos los seres humanos tenemos un lado bueno y uno malo, y si no hay consecuencias no pasa nada. Ángela hace cosas y no tiene consecuencias, entonces sus actos cada vez llegan más lejos. Siempre pensamos en la inocencia de los niños, pero hay niños que le prenden fuego a los gatos para ver qué pasa. La maldad o la bondad la forma su entorno con las consecuencias de sus actos, y esta niña no sabe lo que hace, pero también si en su entorno no hay consecuencias, así va creciendo, carece de empatía con el dolor”.

De manufactura fronteriza

Respecto a la producción del cortometraje de cinco minutos, Naranjos indica que trabajó un equipo de 20 personas, además de ocho actores a cuadro y 22 extras. El diseño sonoro es de Fabián Granados y tiene una canción original de Charly y los Indie-Gentes.

‘No pasa nada’ recibió un apoyo del programa Chihuahua en Corto promovido por la Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura para su financiamiento, mientras que Intelia Films puso otra parte.

Asimismo, la agrupación Amor por Juárez apoyó con fondos para la distribución, con lo que ha sido posible participar en más de 40 convocatorias de festivales internacionales.

“Nos hemos inscrito a 43 festivales, solo en uno nos han dicho que no y en este ganamos Mejor Dirección”, dice la realizadora, quien fue notificada de su premio apenas esta semana, aunque el jurado emitió su veredicto en mayo.

Dedicado al músico juarense Gerry López

Entusiasmada por seguir dirigiendo, Victoria Naranjos ya se encuentra en la etapa de posproducción de su siguiente corto documental, al que ha titulado ‘El viento sana’.

El trabajo en mención narrará los inicios en la música del juarense Gerry López, primer mexicano en dirigir una orquesta en Suiza.

“Su historia es muy bonita. Su mamá lo llevaba de niño a la Academia Municipal de Arte a clases de piano, pero luego tiene un problema de salud y el médico les recomienda tocar un instrumento de viento para fortalecer la caja torácica. Así llegó Gerry al saxofón y ahora es uno de los mejores del mundo”.