Galería: Con broche de oro cerró Julión los festejos patrios

Ciudad Juárez.- Ni el viento, ni la lluvia fueron impedimento para que los miles de juarenses siguieran a la espera de uno de los máximos exponentes del regional mexicano, Julion Álvarez y su Norteño Banda, quien es el estelar de esta noche.

A las 11:00 en punto inició el acto protocolario para festejar los 209 años de la Independencia de México a cargo de Armando Cabada Alvidrez, presidente Municipal.

"Mexicanos y Mexicanas, Juarenses libres ¡viva la indenprencia nacional! ¡Vivan los héroes!, ¡viva Hidalgo! ¡Viva Guerrero! ¡Viva el Estado Soberano de CHICHUAHUA! ¡Viva Juárez Independiente! Y ¡viva México! " y sonando las campanas se retiró, el alcalde. El acto finalizó con el himno nacional interpretado por Isabel Aguilar.

Diez, nueve, ocho, siete..., y tras concluir el conteo el cielo se iluminó con fuegos artificiales amarillos, rojos y verdes y en el mismo escenario que se dio 'El Grito', continuó un espectáculo de danza con el significado de los colores de la bandara, mientras preparaban el escenario principal para el concierto más esperado de toda la noche.

Sara, una fan de Julion de 28 años, se encuentra hasta enfrente del escenario sentada en una silla que ella misma trajo y viene acompañada de su tía, quien al igual que ella es fan de 'El Rey de la Taquilla'.

"Todas las que estamos aquí enfrente estamos desde las dos de la tarde, sin comer, ni ir al baño para no perder el lugar", aseguró Sara.

A dos años de su última presentación en la Feria Juárez 2017 en la Plaza de la Mexicanidad, el intérprete mencionó, minutos antes de subir al escenario, estar muy feliz por regresar a Ciudad Juárez.

"No sé si soy 'El Rey de la taquilla', pero en todos mis conciertos me ha ido muy bien. Eso para mí no significa otra cosa más que el cariño con el que a pesar de todo me ha recibido mi gente", expresó Julión, durante la rueda de prensa.

Con un traje brilloso, tejana y botas negras se subió al escenario principal, acompañado de su Norteño Banda a las 11:45 de la noche. La frontera, canción con la que colaboró con Juan Gabriel 'El Divo de Juárez' fue con la que abrió su concierto, el más esperado de la noche.

La felicidad que siente el intérprete de La María, por regresar a la frontera es recíproca. Desde el público se alcanza escuchar a un grupo de mujeres, adolescentes y niñas, quienes portan una banda en la cabeza que dice Julión Álvarez con lentejuela azul y rosa gritar "¡Te amamos, JULION! ¡Papasito!, y ¡Casate conmigo!"

El concierto apenas acababa de comenzar y las banderas tricolores, se asoman desde el público agitandóse de un lado a otro; también se perciben matracas, sombreros y los trajes típicos mexicanos en niñas y mujeres, quienes disfrutaban de él show del exintegrante de la Banda Ms.

El repertorio continuó tornando a la noche muy romántica con 'Ojitos verdes', 'Corazón mágico', 'Te lo estoy afirmando', 'Sonrisa Obligatoria', 'Cuando te amé', 'Ni diablo, ni santo', 'Soñé' y 'Terrenal'.

"No los escucho apoco ya se cansaron... Manos arriba, manos arriba", dijo el cantante de 36 años.

El público se encontraba eufórico y aplaudían con fuerza, el tema que siguió fue 'La negra que las afloja' y el baile de esta noche había sido inaugurado.

Se empezaron a formar parejitas, quienes comenzaron a soltar sus mejores pasos al ritmo de 'La María', una de las canciones más aclamadas por los juarenses.

'Mi mayor Anhelo', 'Te hubieras ido antes', 'Y fue así', 'Yo era el amor de su vida', 'Dime', 'Te quiero, Te amo, cuando te amé' ' y con un ¡Chihuahua, gracias. Gracias, Juaritos! se despidió de su público juarense.