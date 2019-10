Galería: Así fue el último adiós a José José en México

Ciudad de México— José José fue despedido como lo que fue: un Príncipe.

Entre aplausos, gritos, porras y unas cuantas lágrimas por parte del público fue como despidieron al intérprete de "Almohada", la tarde de este miércoles en el Panteón Francés, donde descansará la mitad de sus restos a lado de su familia y su madre Margarita.

Minutos antes de las 16:30 horas el cortejo fúnebre arribó al cementerio rodeado de mucha bulla y flores.

En primera instancia entraron las camionetas de medios de comunicación; acto seguido, la urna con los restos y finalmente las camionetas que transportaban a la familia: José, Joel, Marysol y Anel Noreña, quien fuera su ex esposa.

Una vez dentro, la familia pidió unos momentos de privacidad para despedir al cantante, así que medios de comunicación y público tuvo que esperar por unos minutos.

A las afueras, la frase: "¡José eres grande!" se escuchaba y en contraposición: "¡No queremos a las Saras!" así como también mentadas hacia la hija menor del intérprete, Sara Sosa y su madre Sara Salazar.

"¡José, hermano, tú eres mexicano!" se escuchaba en la multitud.

Luego de escasos minutos ingresaron los medios, que constataron que adentro, el ambiente no era de tristeza sino de ovación a un ídolo que impactó con temas como "Gavilán o Paloma" y "He Renunciado a Ti".

Antes de cubrir el ataúd con tierra, se escuchó una ola de aplausos y de fondo el tema "El Triste", misma que fue repetida cinco veces.

"Gracias por todo el apoyo que nos han dado a mí, a mi hermana Marysol, a mi santa madre y a toda la gente involucrada, de verdad muchas gracias.

"Estamos logrando el objetivo, de que mi señor padre en estos momentos haga entrada en este maravilloso féretro. Estamos anonadados con lo que hemos vivido el día de hoy, aquí en nuestro México.

"Tenemos mucho qué platicar y qué decir, pero en este momento honremos, festejemos y enterremos en santa paz a nuestro Príncipe, mi padre, don José José, dios los bendiga, gracias por tanto y tanto amor", afirmó Joel en entrevista, previo a abordar su camioneta para salir del panteón.

Las cenizas de José José llegaron la mañana de este miércoles en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

A lo largo del día recorrió diversos puntos de la capital como el Palacio de Bellas Artes, La Basílica de Guadalupe y el Parque de la China en la colonia Clavería.