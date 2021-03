Fusionan su flow Danny Ocean y Justin Quiles

Agencia Reforma / Danny Ocean y Justin Quiles

Ciudad de México— Danny Ocean y Justin Quiles suman 27 millones de oyentes al mes únicamente en Spotify. Esta audiencia, más la de otras plataformas digitales, ya puede escuchar su primera colaboración: "Cuántas Veces".

El cantautor venezolano y el artista estadounidense (de origen puertorriqueño), quienes se están convirtiendo en un fenómeno entre la juventud latina, fusionaron su talento en aras de un tema que es un llamado a ser sinceros con la persona amada.

"Cuando lo escribí, estaba pensando en esa niña que me gusta bastante, pero que siempre tiene novio. En la canción entra un amigo a decirle a esa chica que hable con la verdad", compartió Ocean, quien recientemente también publicó un el sencillo "Pronto".

"Cuántas Veces" fue escrita en Medellín, hace poco más de un año y antes de la pandemia. Hace tres meses el autor quiso retomarla, pero agregarle un toque para que "la rompiera": la voz de Quiles.

"El contraste de voces sin duda fue un indicador para que yo pensara en Justin. A lo largo de los años me convertí en su fan, me encanta. Habíamos hecho una canción juntos, que se llama 'Cuando Amanezca', junto con otros artistas, y ahí fue donde probé nuestro contraste vocal", comentó Ocean, de 28 años.

"Danny estaba buscando una voz que combinara con la de él, alguien que la rompiera. Creo que hicimos una combinación perfecta con nuestras voces raras y diferentes; a la gente le va a gustar eso", indicó Quiles, de 30 años.

Tanto el intérprete de "Me Rehúso" como el de "Jeans" destacan que el desarrollo del track se dio en un entorno muy familiar, con un equipo de amigos, entre ellos el productor Ovy on the Drums, creador de varios hits de la música urbana.

"Eso es cool, que es un proyecto amigable y entre personas cercanas. Esa energía de todos nosotros ha hecho que sea un temazo", sostuvo Quiles.

Ambas figuras del género urbano gozan de éxito internacional. Danny Ocean recientemente logró ser el primer solista latino en superar los mil millones de streams en Spotify Global con "Me Rehúso".

Quiles, también conocido como J Quiles, ha sumado múltiples premios y nominaciones de la industria, además de millones de reproducciones en plataformas.

La clave detrás del éxito de los dos, coinciden, es hacer buena música.

"Es una combinación de sacrificios, de trabajo, de seguir echándole para adelante", dijo Quiles.

"Eso, y juntarse con la gente que está en la misma onda", señaló Ocean, quien este año estrenará su segundo álbum.

Acerca de la salud de la música urbana ante la pandemia, y sobre la creencia de algunos de que el género se trata de una moda temporal, los cantantes defendieron que el estilo musical que abanderan no ha decaído ni lo hará.