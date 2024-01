¡Furiosa! Taylor Swift demandará por porno hecho con IA

Associated Press | Taylor Swift analiza demandar al sitio de pornografía que publicó imágenes obscenas suyas realizadas con inteligencia artificial Associated Press | Taylor Swift analiza demandar al sitio de pornografía que publicó imágenes obscenas suyas realizadas con inteligencia artificial Associated Press | Taylor Swift analiza demandar al sitio de pornografía que publicó imágenes obscenas suyas realizadas con inteligencia artificial

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- Taylor Swift se encuentra analizando una demanda en contra del sitio de pornografía que publicó videos de falsos actos sexuales en los que ella participaba, hechos con programas de inteligencia artificial. "Se está decidiendo si se tomarán o no acciones legales, pero hay una cosa que está clara: estas imágenes falsas generadas por IA son abusivas, ofensivas, explotadoras y se realizan sin el consentimiento y/o la autorización de Taylor", dio a conocer una fuente cercana a Daily Mail. Los videos deepfake mostraban a la cantante vestida con recuerdos de Kansas City Chief y en el estadio, haciendo alusión a las visitas que ha realizado a los encuentros deportivos de su novio, el jugador estrella Travis Kelce. Pronto las imágenes se han hecho virales en las distintas redes sociales lo que ha desatado el descontento de Swift, según reporta el medio británico. 'La cuenta de Twitter que los publicó ya no existe. Es impactante que la plataforma de redes sociales incluso les haya permitido estar al tanto para empezar. Estas imágenes deben eliminarse de todos los lugares donde existan y nadie debe promocionarlas. 'El círculo de familiares y amigos de Taylor está furioso, al igual que sus fans, obviamente. Tienen derecho a serlo, y toda mujer debería tenerlo. Es necesario cerrar la puerta a esto. Es necesario aprobar legislación para evitar esto y promulgar leyes", dijo la fuente cercana a la intérprete. Según Daily Mail, un análisis de la investigadora independiente Genevieve Oh, este año se publicaron en línea más de 143 mil nuevos videos deepfake, una cifra que supera a todos los demás años combinados. Este jueves por la mañana, X comenzó a suspender cuentas que habían compartido algunas gráficas, ante una Taylor Swift que aún no ha comentado sobre el sitio ni sobre la difusión de las imágenes. La pornografía deepfake no consensuada es ilegal en Texas , Minnesota , Nueva York, Virginia, Hawái y Georgia. En Illinois y California , las víctimas pueden demandar a los creadores de la pornografía ante los tribunales por difamación. PUBLICIDAD