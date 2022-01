Fundación Cultural Latin Grammy anuncia la Beca Sofia Carson

Nueva York.- Sofia Carson se une a la Fundación Cultural Latin Grammy para ayudar a un estudiante de música con limitaciones financieras que haya sido aceptado en el Berklee College of Music a cursar sus estudios.

La Beca Prodigio, este año llamada Beca Sofia Carson, es copatrocinada por la actriz y cantante estadounidense de padres colombianos y será otorgada a un estudiante de 17 a 25 años interesado en música latina que se destaque y no pueda solventar los estudios con sus propios recursos. La ayuda financiera, de hasta 200 mil dólares, será otorgada para cursar una licenciatura de cuatro años en la prestigiosa escuela de música en Boston.

“Para mí es un honor inmenso poder seguir mi trabajo como embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy copatrocinando esta beca que ayudará a cambiar la vida de un brillante y talentoso músico o música latino", dijo Carson el martes a The Associated Press en una videollamada desde Los Ángeles.

"Las Becas Prodigio de los últimos años han sido copatrocinadas por íconos de la música latina y para mí formar parte de esta lista y de esta familia en un honor que me llena de mucha felicidad y de mucho orgullo”, agregó sobre un grupo que incluye, entre otros, a Juanes, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias y Emilio y Gloria Estefan.

Carson, de 28 años, es conocida por las películas de Disney “Descendants” y por canciones como “Love is the Name”, “Fool’s Gold” y “LOUD”, lanzada el pasado viernes, además de “Ciclo sin fin” de “El rey león”, la versión en español de “Circle Of Life” de “The Lion King” de 2019. Ese mismo año fue nombrada embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy para promover y generar consciencia sobre su misión y sus programas educativos. Desde entonces, ha participado en múltiples eventos para ayudar a recaudar fondos para la causa.

“Poder dar ese regalo de una educación a un músico que sueña con el mismo sueño que yo tuve es muy, muy, muy emocionante y muy importante”, dijo la artista. “Yo tuve el privilegio de conocer a varios becados hace varios años, canté con ellos en un escenario en los Latin Grammy 2019 y ellos hablaron conmigo sobre cómo su vida literalmente les cambió por completo con esta beca”.

En un comunicado emitido el martes, Tanya Ramos-Puig, presidenta de la Fundación Cultural Latin Grammy, dijo que “el apoyo continuo de Sofia durante los últimos tres años como nuestra embajadora global sigue siendo un honor y motivo de admiración para nosotros. Su generosidad realmente no tiene límite. Nos inspira ver a jóvenes talentosos ayudando a otros y preparando el terreno para futuros creadores”.

“Ahora que se inicia nuestro sétimo año de otorgar becas y programas enriquecedores, sabemos que el acceso y la igualdad de condiciones en la educación son decisivos para apoyar a futuros creadores de música latina y preservar nuestro patrimonio cultural durante muchas generaciones. Es verdaderamente impresionante, año tras año, poder hacer realidad nuestra labor gracias al gran apoyo de nuestros aliados”, agregó Ramos-Puig.

Además de la Beca Prodigio, la fundación otorgará tres Becas Talento para Matrícula de hasta 100 mil dólares cada una y 40 Becas de Asistencia para Matrícula de hasta 10.000 dólares a estudiantes de música admitidos a la universidad de su elección para comenzar a partir del otoño de 2022.

Los interesados pueden solicitarlas desde el martes hasta el 10 de abril de 2022 en www.latingrammyculturalfoundation.com.

Al preguntarle qué espera de los aspirantes, Carson dijo que un gran amor por la música, un talento brillante y la tenacidad de seguir sus sueños sin miedo. También se expresó esperanzada de que la beca inspire a mujeres jóvenes de todas partes del mundo.

La Fundación Cultural Latin Grammy fue creada por la Academia Latina de la Grabación para promover la apreciación y el conocimiento internacional de la música latina. Su principal objetivo es ofrecer becas y subvenciones a estudiantes de música con necesidades financieras e instituciones que promuevan la investigación y preservación de los géneros de la música latina.

La Beca Prodigio se creó hace siete años y la han copatrocinado estrellas de la música latina como Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra (2016), Miguel Bosé (2017), Carlos Vives (2018), Emilio y Gloria Estefan (2019), Julio Iglesias (2020) y Juanes (2021).