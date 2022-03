'Fue enfermizo', opina Wanda Sykes sobre agresión de Will Smith a Chris Rock

Los Ángeles.- Wanda Sykes comentó que se sintió mal después que Will Smith abofeteó a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars, y está molesta porque le permitieron a Smith quedarse en el evento y recoger su premio.

Sykes, quien fue co-presentadora el domingo en el Teatro Dolby, junto con Amy Schumer y Regina Hall, le comentó a Ellen DeGeneres en una entrevista que será transmitida el 7 de abril que no estuvo presente durante la confrontación que se transmitió en vivo, ya que fue a cambiarse de vestuario.

“Alguien me mostró el video”, dijo Sykes, “me sentí mal por mi amigo Chris. Fue algo enfermizo, yo me sentí mal físicamente y aún me siento traumada por eso”.

Smith, quien estaba sentado cerca del escenario durante el show de los premios, se dirigió hacia Rock y lo abofeteó después que el comediante hizo un chiste acerca de Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith.

Después, regresó a su asiento. Smith insultó en dos ocasiones a Rock y le dijo que “no pronunciara el nombre de su esposa”.

La sala y millones de televidentes quedaron impactados. Poco después, Smith ganó su primera Premio de la Academia por interpretar a Richard Williams, padre de las tenistas del mismo apellido, en la cinta “El Rey Richard” y pronunció un emotivo discurso de aceptación en el que se disculpó pero no directamente con Rock.

Eso ocurrió posteriormente a través de un comunicado.

Sykes comentó que se encontró posteriormente con Rock en una fiesta y él se disculpó con ella.

“Le pregunté por qué se estaba disculpando” y el mes respondió que “se supone que esta era su noche, para ti, Amy y Regina. Ustedes estaban haciendo un gran trabajo. Lo siento, ahora todos se van a enfocar en esto”.