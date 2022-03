Fue El Paso inspiración de Stevie Nicks

Stevie Nicks, famosa por pertenecer a la banda Fleetwood Mac, pasó algunos de sus años de formación en El Paso. La leyenda e ícono del Rock and Roll, conocida por sus faldas y sus giros en el escenario, vivió en esta frontera entre 1955 y 1960.

Pasó de tercero a séptimo grado en Sun City, asistiendo tanto a Loretto Academy como a Crockett Elementary. Sus compañeros de clase la conocían como Stephanie en ese entonces.

Pero un detalle fue revelado por la artista en un artículo reciente publicado en The New Yorker: esta ciudad fue una gran influencia para quien tiempo más tarde se convirtiera en una superestrella mundial y la única mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces –con Fleetwood Mac en 1998 y como solista en 2019–.

En el artículo, titulado ‘Stevie Nicks todavía vive sus sueños’, Nicks acredita a El Paso como el lugar donde aprendió a cantar. La diosa del rock le dice a la autora que desde muy joven sabía que quería ser cantante.

“Quería empezar a cantar de verdad cuando estaba en cuarto grado”, dijo.

Su abuelo, que era cantante de country, la expuso a mucha música country y ése era el tipo de cantante que ella también quería ser. Pero luego se enamoró de los sonidos de los grupos femeninos de Motown después de escuchar sus canciones, presumiblemente en las estaciones de radio de El Paso.

Tras un período fuera, en mayo de 1975, Stephanie Lynn regresó a la ciudad donde aprendió a cantar y actuó en el Coliseo del Condado de El Paso por primera vez con sus nuevos compañeros de banda: Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie y Lindsey Buckingham.