Fronterizo conquista a Kelly Clarkson

Para el cantante fronterizo Eliezer Zamora, mejor conocido como ‘Eli Zamora’, el escenario de ‘La Voz’ ha sido una de las plataformas más importantes para dar a conocer su talento vocal.

En días pasados tuvo la oportunidad de pisar ‘The Voice’ en Estados Unidos con el tema ‘Ya lo sé que tú te vas’, del extinto cantautor Juan Gabriel, siendo el primer concursante en realizar su audición en español. El artista, de 25 años de edad, deleitó los oídos de los coaches Blake Shelton, Kelly Clarkson, John Legend y Gwen Stefani; Clarkson fue quien giró la silla para integrar a su equipo a Zamora.

“Tu tono era tan hermoso, rico y romántico, y eso es lo poderoso de ‘The Voice’”, expresó efusiva Clarkson al tenor paseño.

“Me siento agradecido con muchas ganas de luchar por lo que siempre he querido. Esta oportunidad me llegó después de tanto luchar y pedirle al universo, desde los 15 años de edad fue mi primera audición para este show y hasta hoy pasaron10 de picar piedra y audicionar”, dijo el cantante fronterizo en entrevista para El Diario.

Zamora trabaja en un hotel de Las Vegas, donde personificado de gondolero canta ópera para los turistas. Juan Gabriel es su gran ídolo e inspiración, quien le ha brindado la motivación para continuar con su más grande sueño, que es cantar; por eso que eligió el tema ‘Ya lo sé que tú te vas’

“Es mi canción, tengo cantando ese tema desde que tengo uso de razón –dijo entre risas–, pero nunca la había interpretado en un escenario de esa magnitud. Este tema define quién soy, es el sonido que quiero llevar en cada una de mis interpretaciones. Tuve que pelear porque recuerdo que me mandaron de la producción ‘The Voice’ la lista de canciones para audicionar y les dije que no me gustaba ninguna, ellos me propusieron les enviara mi lista y al momento la aceptaron”.

Zamora dice que uno de sus mayores orgullos es representar a la frontera. Nació en El Paso y vivió sus primeros años en Juárez, ciudad que tuvo que dejar debido a los estragos de la violencia.

“Mi corazón nunca había palpitado tanto y eso que tengo años cantando, pero los nervios no se quitan y el saber que estoy en La Voz de Estados Unidos, después de todo el trabajo y el tiempo invertido, hace sentir que todo ha valido la pena y en un minuto y medio puede cambiar la vida”, narra el cantante.

Antes de participar en ‘The Voice’, Eli Zamora compitió en ‘La Voz México’ y ‘Tengo Talento Mucho Talento’.

“El aprendizaje es siempre tener los pies en la tierra y es un show de televisión donde pude contar mi historia y mis raíces me pusieron en la premier, algo que no esperaba. Soy el único latino en el show, el que canta en español, así que nunca pensé que en verdad se iban a interesar mi historia, pero te das cuenta cómo los latinos somos gran mayoría y necesitamos una representación en un show de esta magnitud, así que yo feliz de abrir camino”, expresó.

A su ídolo Juan Gabriel tuvo la oportunidad de conocerlo un par de meses antes del fallecimiento del cantautor.

Audicionó para integrarse a su equipo de trabajo y Juan Gabriel lo aprobó, pero falleció en agosto y el primer show donde Zamora iba a participar sería en septiembre.

“Espero que donde esté, Juan Gabriel esté orgulloso de mí, y seguiré representando la música latina a donde quiera que yo vaya”, concluyó.

“Agradezco a mi gente de Chihuahua, Juárez y El Paso, que me ha apoyado; y si puedo llegar a hacer un diez por cierto de lo que Juan Gabriel hizo, para mí sería un sueño hecho realidad. Llevo la bandera de México en alto, mis raíces me hacen ser quien soy y eso jamás lo cambiaré”

