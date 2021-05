Fotos: Este es el vestido con el que causó controversia la mexicana Andrea Meza en el Miss Universo

Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram Tomada de Instagram

La Miss México, Andrea Meza, continúa brillando en el máximo concurso de la belleza Miss Universo que este año se celebra en la ciudad de Miami. Desde su llegada a Estados Unidos, la hermosa joven se ha destacado en el grupo y se perfila como una de las favoritas para ganar la corona en la 69 edición, según informó el portal Metro World News.

Meza ha sido elogiada por los fanáticos en las redes sociales pero también hay quienes han recurrido a estos medios para criticarla e incluso opinar sobre su figura. Esto luego de que la Miss México compartiera imágenes con un vestido amarillo súper ajustado que dejó ver mucho de su silueta.

Para algunos se trató de un desacierto e incluso varios la catalogaron de “gorda”. Pero Andrea, dando ejemplo de seguridad y confianza, modeló con el vestuario además de su color favorito, el amarillo, dejando en claro que no está pasada de peso y que, por el contrario, tiene una de las mejores figuras del certamen.

“¿Cómo les quedó el ojo?”, expresaron los fanáticos de la miss luego de que esta dejara verse en una de las imágenes, posando muy elegante y segura de su figura. “Quien de amarillo se viste es su belleza confía”, escribió otro seguidor.

Para la Miss México, el certamen representa una oportunidad que, según aseguró, no dejará de aprovechar. En pasadas entrevistas manifestó su alegría de poder compartir con misses de otros países y hacer nuevas amistades.

“Vengo al Miss Universo para seguir hablando de los derechos de la mujer, de la valentía y de todo lo que podemos alcanzar si de verdad creemos en nosotras mismas”, dijo en pasada entrevista en Telemundo.

En sus redes sociales, Meza ha compartido detalles de las actividades diarias que realiza en el certamen, desde clases de maquillaje, entrevistas, paseos y encuentros también con la actual Miss Universo, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien entregará la corona este 16 de mayo.

La representante de México ha revelado varios de los talentos que ha desarrollado en su proceso para el concurso. Uno de ellos ha sido el maquillaje un arte del que se ha enamorado luego de aprender muchos trucos de expertos con los que ha podido compartir.

“Me he enamorado del maquillaje tanto así que me he certificado como maquillista profesional”, reveló la mexicana quien también cuenta con estudios en Ingeniería en Software.

“Algo que me apasiona de cuando terminas de maquillar a una persona, de realzar sus facciones, que se vean reflejados en el espejo y se sientan realmente identificados y su verdadero yo está siendo reflejado en su aspecto”.

La Miss México también ha confesado qué le causaría más miedo durante el certamen de belleza. En esta entrevista en Telemundo fue consultada sobre su temor a contestar de manera errónea una pregunta del jurado o peor aún, resbalar o tropezar en el desfile.

“Sería tropezarse sobre mi mismo pie y caer porque tengo tobillos muy frágiles y ya llevo dos esguinces en uno de ellos. Pienso que tropezarme en pasarela sería lastimarme mi tobillo y no volver a caminar más durante la final. Toco madera para que eso no suceda”.