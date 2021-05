Fotos: Así graban Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones

Tomada de internet Tomada de internet Tomada de internet

Bienvenido a una nueva era de la Casa Targaryen. HBO lanzó las primeras fotos oficiales de House of the Dragon, la muy esperada precuela de Game of Thrones protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Olivia Cooke y Rhys Ifans.

Los paparazzi tomaron fotos del set cuando el elenco comenzó a filmar el drama de fantasía, que se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. Pero la red Home Box Office dio un vistazo más de cerca a algunos de los personajes que llegarán a la pantalla chica en 2022.

House of the Dragon se remonta al apogeo del imperio Targaryen, como se narra en el libro Fire and Blood de George R. R. Martin, según informó el portal EW.

D'Arcy aparece junto a Smith como la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), que es un jinete de dragones y de pura sangre valyria. "Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo, pero no nació hombre", se lee en una descripción oficial del personaje.

Smith se transforma en el príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey y heredero al trono. Se le describe como "un guerrero incomparable y un jinete de dragón" que "posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire."

Ifans se unió al elenco como Otto Hightower, la Mano del Rey que sirve con lealtad y fidelidad tanto a Viserys como a su reino. "Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono".

Cooke interpreta a la hija de Otto, Alicent Hightower. Ella es "la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política".

Miguel Sapochnik y Ryan Condal protagonizan la serie, que fue creada por Martin y Condal. Martin se desempeña como productor ejecutivo.