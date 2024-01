Fluye Slash con sus pasiones musicales

Ciudad de México.- De lo que Slash se imaginó que haría cuando fuera grande, lo único que se cumplió fue su idea de estar sobre los escenarios.

El mítico guitarrista de Guns N' Roses aseguró que desde hace mucho tiempo dejó de obsesionarse con sueños y planificaciones y se deja llevar por sus pasiones.

"Cuando yo era adolescente agarré una guitarra y le tomé el gusto, pero no era mi idea dedicarme a ella. Pensé que sería bajista, porque me sentía un poco más enfocado en ese instrumento.

"Se dio de manera tan sorpresiva que ni me lo imaginé. Lo que sí quería era estar sobre los escenarios, pero lo que pensaba que haría, esas profesiones que tenía en la mente, o ir a una escuela, o formar alguna empresa, no sucedió. Lo único que ha sido constante en mi vida es el escenario, por eso no me obsesiono con nada, dejo que fluya todo", comentó Slash en enlace telefónico desde su casa en Los Ángeles.

El británico de nacimiento, y estadounidense por naturalización, inicia su gira The River Rising el próximo 23 de enero, en el Center WTC.

"Hablar de ello me apasiona, y me fascina seguir haciendo este proyecto, al que le tengo mucho cariño. Myles (Keneddy) y los chicos (The Conspirators) hemos formado una muy buena banda y a él tengo conociéndolo más de veinte años.

"Lejos de hablar de un programa o unas canciones, porque los fans se pueden imaginar cuáles tocaré, pienso que es esencial mencionar que México siempre me ha dado mucho cariño y voy a retribuirlo", puntualizó el músico, de 58 años.

El integrante de Guns N' Roses ha formado parte de otros proyectos, como Slash's Snakepit, Velvet Revolver y el actual, con Kennedy.

"Casi nunca doy consejos y no los pido porque al final creo que lo que importa es que uno tenga experiencia personal. Si nos dejamos llevar por la intuición y confiamos en nosotros, es lo que nos hace crecer.

"Nunca he pedido consejos para mis proyectos alternos y me siento muy orgulloso de lo que he hecho por eso si me dicen ¿qué consejo darías? Mi respuesta es ninguno. Así aprendemos, si nos equivocamos tenemos la experiencia, si acertamos, sabemos cuál es el camino".

Saul Hudson (nombre real de Slash) cuenta con más de 30 años de carrera en la música. Fue considerado el segundo mejor guitarrista de la historia por la revista Rolling Stone, así como en otros listados de Guitar World y Total Guitar.

No se olvida de sus favoritos

El ganador del Grammy por la canción "Slither" enfatizó que se siente desfasado con las novedades que predominan en streaming; en cambio, no se olvida de sus favoritos.

"Con lo efímero de la popularidad hoy en día me siento desfasado con las novedades, y aprecio a grandes guitarristas, y nuevos que están en la red, pero se me olvidan los nombres, aunque creo que sí hay una especie de 'renacimiento'.

"Aún así, continúo apreciando grandes discos, como lo nuevo de The Black Crowes (Happiness Bastards), que me parece espectacular; escuché y escuché el de Joe Bonamassa (Blues Deluxe Vol. 2); el de Metallica (72 Seasons) es increíble y el de los Rolling Stones (Hackney Diamonds)".