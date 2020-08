‘Florinda Meza anduvo conmigo… ella me buscó’

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Carlos Villagrán no tiene contacto con Florinda Meza desde hace tiempo, pero en una entrevista que concedió a ‘Radio Mitre’ habló de su romance con la actriz.

En el material subido al canal de YouTube de Radio Mitre, Quico señaló: “Nadie me cree y así fue, lo tengo que decir como fue… te lo voy a decir, a mí me preguntan: ‘¿Tú anduviste con Doña Florinda?’. Y yo dije: ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”.

Quico advirtió "primero que nada, ya es más añejo y hasta huele a azufre”. Aseguró que su relación con Doña Florinda fue una cosa amigable, más que otra cosa. “Fue un corto tiempo”.

“Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal”.

Recordó que hubo un momento en que pidió apoyo a Chespirito, a quien le informó que tras terminar con ella, hizo un escándalo.

"Termino con ella y hace un escándalo tremendo y me dice Chespirito ‘Ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’. Cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, relató.