Florece el optimismo

Escrita e interpretada por Manuel Castillo ‘Morelos Cantautor’, este 9 de septiembre se estrenará la canción ‘Corazón sin primavera’, tema que el compositor juarense realizó en colaboración con Ana Peves.

Originarios de Ciudad Juárez, es la primera vez que ambos artistas unen su voz y creatividad para interpretar una cumbia moderna con ritmos de pop.

“El resultado ahí está, la gente que la escuche le va a gustar porque la fusión hace que la canción sea algo que puedes bailar en una fiesta de quince años, boda, en el camión o cualquier evento”, dijo Manuel Castillo para El Diario.

“La canción va dirigida a la gente alegre que le gusta vivir, ser feliz y que le guste bailar, de hecho la han estado tocando en Colombia y Ciudad de México”, añadió el autor, muy emocionado.

Durante la producción de este proyecto musical, se contó con el apoyo de Sergio Carmona, quien colabora con Manuel en la mayoría de las canciones con arreglos musicales y manipulación de instrumentos. Además se contó con el apoyo del trompetista Pablo Cisneros.

El plan inicial de Manuel era que esa canción solo fuera de Ana, pues la cantante quería grabar un disco en solitario y profesional como un regalo para sus hijos, pero al estar juntos en el estudio ajustando detalles técnicos y vocales, se dieron cuenta que la canción se escuchaba bien si la grababan juntos.

“Siendo honesto yo sólo quería ser compositor y no cantante, pero la vida y Dios te va llevando a caminos distintos…siento que estamos destinados para algo y después de muchos años estoy aquí”, mencionó Manuel.

“Ambas voces fluyeron juntas, para mi fue una experiencia súper bonita y fue un honor trabajar con Manuel, ahí estaremos hasta donde la canción quiera llegar”, dijo Ana con gran entusiasmo.

‘Corazón sin primavera’ es una canción versátil que se presta a producirla con otros géneros musicales. De hecho, Manuel asegura que en algún futuro tiene pensado incluir una parte de rap.

Aunque aun no esta disponible para el público, la canción se presentó por primera vez en Los Premios de la Gente 2023 por ser ganadora en la categoría a Mejor canción dentro del ámbito artístico.

“Mi vida ha sido increíble, he estado en lugares que no muchos han estado. Honestamente me gusta seguir a artistas que apenas están empezando, porque como yo, también ellos no son nadie y traen buena música y muchos sueños”, dijo el compositor.

La composición de su vida

A los 13 años de edad, Manuel recibió como regalo una guitarra, sin que él tuviera la habilidad de tocarla. Mientras aprendía las bases, comenzó a escribir versos pequeños.

Fue hasta los 18 años que graba su primera canción en compañía de la banda ‘Susej’, una agrupación en la que pasó a ser el director.

Comenzó a construir oportunidades dentro del mundo artístico, entre ellas, abriéndole conciertos al TRI, Fobia, Miguel Mateos, entre otros artistas “ahora mi sueño es ser reconocido por mis canciones y también ser cantante ¿por qué no?”, mencionó el compositor.

“Esto es algo muy bonito porque la música tiene alas y cada canción vuela ¿a dónde va a llegar? Hasta que la gente quiera”, puntualizó.

La principal inspiración para Manuel Castillo es el amor, la fe, la esperanza, la amistad y todo aquello positivo que hace sentir bien a las personas.

“Siento que vivo en esa frecuencia porque me gusta mucho ayudar a los pobres, huérfanos, personas de la tercera edad y yo lo aterrizo a lo primero que sale de mi corazón”.

Compone en todos los ritmos y sonidos que pueden ir desde baladas hasta reggaetón. De hecho, ha colaborado con Cornelio Reyna Tercero, Aida Cuevas, María Bernal, Claudio de Caló, Shaila Dúrcal, Alicia Fierro y próximamente con Nacho Hinojosa.

Incluso, su experiencia y facilidad en escribir lo ha llevado a componer canciones en solo minutos con todo y los arreglos musicales “en el proceso hasta me imagino quien la va a cantar, todo lo comienzo en el momento”.

Su creatividad, imaginación y pasión por crear canciones va más allá de una retribución económica, se trata de provocar emociones y sentimientos de tal forma que las personas conecten con la composición.

Ahora con su proyecto Morelos Cantautor busca hacer notar las canciones y colaboraciones que creó y seguirá creando para artistas importantes dentro de la industria.

“Mi sueño más allá de ganar un Grammy o un Óscar es hacer una película para Disney, hace poco cree el guion y ya tengo la música, esto lo produciré junto a Sergio…confío en que esto lo voy a lograr”.

Su único propósito en la vida es servir a los demás, ser humilde, hacer música, películas y vivir feliz disfrutando lo que desde niño creció como una pasión.

El 3 de noviembre abrirá, junto a Sergio Carmona, Serca Music Production, un estudio de grabación con la tecnología dobly atmos, la cual se utiliza para hacer música para películas.

