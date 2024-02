Flechan a famosas

Taylor y Travis han confirmado abiertamente su relación; y que mayor prueba de amor dio la cantante al asistir el domingo al juego luego de presentarse en Tokio.

Kelce, de 34 años, confesó en su podcast “New Heights” que su primer intento de interacción con Swift fue en julio, durante su concierto en Kansas City, donde tuvo la intención de darle un brazalete de la amistad con su número telefónico, pero no fue posible.

Tras fallar su plan, el futbolista tuvo un milagro y pudo contactarse con la intérprete de “Blank Space” por redes sociales, y fue a partir de entonces que surgió el romance.

Kerry Washington y Nnamdi Asomugha

A comparación de Taylor y Travis, Kerry Washington y Nnamdi Asomugha comenzaron su relación sin tantos reflectores, tan así que contrajeron nupcias en secreto.

La actriz y el ex jugador de los 49ers de San Francisco comenzaron a salir en 2012, y tras un año de noviazgo, se casaron en Hailey, Idaho, en una ceremonia privada.

“Era pequeño, sólo familia y amigos cercanos. Dijeron sus propios votos, la gente se quedó en la casa. Fue realmente sencillo y dulce“, dijo una fuente cercana a People.

Actualmente, Nnamdi se desempeña como actor y productor de cine, y tiene dos hijos con Kerry: Isabelle, de 9 años, y Caleb, de 7.

Tom Brady... Bridget Moynahan, Gisele Bündchen e Irina Shayk

Tom Brady podría bien ser uno de los grandes galanes de la NFL.

Primero, tuvo una relación con Bridget Moynahan, que duró únicamente dos años, pero eso basto para tener un hijo llamado John Edward Thomas Moynahan.

De 2009 a 2023, el ex jugador de los Patriotas estuvo casado con Gisele Bündchen, a quien conoció mediante un amigo y tuvo tres retoños.

“En el momento en que lo vi, sonrió y pensé: ‘¡Esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto en mi vida!'”, dijo la modelo brasileña a Vanity Fair.

Tras terminar con Bündchen, Brady se dio una nueva oportunidad en el amor, ahora con Irina Shayk, aunque solo duró tres meses, pues confesó que no tenía tiempo.

Paris Hilton y Brian Urlacher

El apoyador de los Chicago Bears, Brian Urlacher, salió con Paris Hilton entre 2003 y 2004, y aunque nunca fue confirmado su noviazgo se sabe que fueron más que amigos.

La socialité fue vista en el Soldier Field, de Las Vegas, en un encuentro del equipo.

“Ella es una linda chica. Y una chica ocupada, hace todo lo posible. No sé cuál fue el problema. Estaba soltera y salimos un rato”, dijo Urlacher, en entrevista con Sports Illustrated.

Jessica Simpson... Tony Romo y Eric Johnson

La actriz Jessica Simpson también cuenta con sus historias de amor dentro de la NFL.

Primero, con el ex quarterback de Dallas Cowboys, Tony Romo, con quien anduvo de 2007 a 2009, siendo objeto de atención en los medios. En su libro de memorias, Simpson reveló que su relación terminó por sospechas de infidelidad con John Mayer.

“No había engañado a Tony en absoluto, pero no podía mentir y decir que ni siquiera lo había visto”, escribió en “Open Book”.

Actualmente, está casada con Eric Johnson, ex jugador de los 49s de San Francisco. La pareja comenzó a salir en 2010 y contrajo matrimonio en julio de 2014, en California.

Shailene Woodley y Aaron Rodgers

Aaron Rodgers vivió ‘bajo la misma estrella’ de Shailene Woodley por más de un año.

La actriz y el quarterback de New York Jets se comprometieron en febrero de 2021, noticia que se dio a conocer cuando él recibía el premio al Jugador Más Valioso.

“2020 fue definitivamente un año loco lleno de muchos cambios y crecimiento, algunos momentos memorables increíbles”, dijo en su discurso.

Su romance terminó en abril de 2022; hasta la fecha se desconocen los motivos.

“Shailene sentía que estaban haciendo todo bajo las condiciones de Aaron y eso la dejó infeliz”, dijo una fuente cercana a People.

Eva Longoria y Mark Sanchez

Eva Longoria no se vio como una ‘mujer desesperada’ en su amorío con Mark Sanchez.

La actriz y el ex mariscal de campo de los New York Jets salieron en 2012, y no fue ningún secreto, pues fue confirmado por la famosa nacida en Texas.

“Mark y yo estamos, ya sabes, bien. Estamos felices simplemente saliendo”, dijo Longoria en entrevista con Mario López.