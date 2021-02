Firman el divorcio

Después de 7 años de matrimonio Kim Kardashian y Kanye West terminan legalmente su matrimonio, esto según el portal TMZ, que obtuvo documentos judiciales en donde se revela que la empresaria solicitó el divorcio ayer ante el Tribunal Superior de Los Angeles.

La protagonista de Keeping Up With the Kardashians está lista para iniciar un nuevo capítulo. Hasta ahora, ninguna de las dos celebridades, ni sus representantes han hablado al respecto.

De acuerdo con el expediente filtrado, Kim, de 40 años solicitó la custodia legal y física conjunta de los 4 hijos de la pareja con lo que Kanye, de 43, está de acuerdo y comprometido con la copaternidad: North, de 7 años, y Chicago, de 3, Saint, de 5, y Psalm, de 1.

Hay un acuerdo prenupcial que ninguna de las partes lo impugna.

La disolución entre las celebridades está en manos de la abogada Laura Wasser, especializada en los divorcios de las estrellas, quien se ha encargado de negociar un acuerdo entre ambos. La abogada tiene en su lista de clientes a Angelina Jolie, Johnny Depp y Britney Spears.

Este divorcio significa el tercero para la socialité, la abogada Wasser ya había representado a Kim en su divorcio del jugador de la NBA Kris Humphries. Antes de eso, Kardashian estuvo casada con el productor Damon Thomas.

Kardashian es la primera esposa de West. Anteriormente estuvo comprometido con la modelo Alexis Phifer.

West, de 43 años, ha estado viviendo en su rancho de Wyoming, mientras que Kardashian ha estado con sus hijos en Los Ángeles, informaron múltiples fuentes.

Se rumora también que Kim Kardashian desea seguir viendo en la lujosa mansión de Calabasas, California que ambos compraron (en donde quiere que sus hijos sigan creciendo), valuada en más de 40 millones de dólares.

Inevitable ruptura

la crisis de la pareja quedó bastante documentada durante los últimos meses. Sobre todo a raíz de los explosivos mensajes que Kanye publicó en su cuenta de Twitter no solo en contra de Kim, sino también de su suegra, Kris Jenner.

Los problemas en la mediática pareja estallaron a raíz de las aspiraciones políticas de Kanye West. Y es que en su primer acto de campaña, en julio de 2020, el rapero dio un explosivo discurso en donde destapó que él y Kim pensaron en abortar a su primera hija, North

La noticia del divorcio de Kim y Kanye llega tan solo poco más de un mes después de que comenzaron los rumores de un posible romance entre Kanye West y Jeffree Star y que la famosa beauty blogger podía haber provocado la separación entre ellos.

(Con información de AP /EW/People y TMZ)

En cifras

2,100 millones de dólares (mdd) patrimonio neto de la pareja

1,260 mdd, Kanye West

750 mdd Kim Kardashian

250 mdd, efectivo y otras inversiones

70 mdd, propiedades

5 mdd en arte

4 mdd en vehículos

3.2 mdd en joyas

300,000 en ganado

(con información de Forbes)

**De acuerdo con el medio “Hollywood Life” la pareja firmó un acuerdo prenupcial en 2014, meses antes de la celebración de la boda en Italia.

Línea del tiempo

-2000 Kim y Kanye se conocieron a principios de la década de 2000

-2010 West apareció por primera vez en "Keeping up with the Kardashians"

- 2012 comenzaron a salir

- 2013 Kim dio a luz a North West de antes de se casaran

- 2014 se casan en una lujosa boda en Italia en mayo