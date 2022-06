Finalmente habla Netflix sobre muerte de actores en México

Ciudad de México.— Después de que dos actores de la serie The Chosen One, producción de Netflix, murieran a causa de la volcadura del auto en el que viajaban, la compañía de streaming lamentó el deceso.

"Estamos muy tristes por el trágico accidente que cobró la vida de Ray Garduño y Juan Francisco González. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con los que resultaron heridos en este terrible accidente".

La productora Redrum también lamentó el deceso y aseguró estar cooperando con las autoridades.

"Todos en la producción de The Chosen One estamos en shock por el trágico accidente ocurrido el jueves pasado cuando nos encontrábamos en camino de Santa Rosalía, Baja California al aeropuerto local. Nos entristece mucho el fallecimiento de nuestros compañeros Ray Garduño y Juan Francisco González y le damos todo nuestro apoyo a todos los afectados por esta inmensa tragedia".

"Redrum ha estado cooperando con las autoridades locales y los informes iniciales así como los recuentos de los testigos indican que se estaban siguiendo todos los protocolos de seguridad y esto fue un desafortunado accidente".

Otros dos miembros del elenco y cuatro miembros del equipo de filmación están heridos pero permanecen estables y se encuentran en sus hogares en recuperación.

Garduño y González tenían papeles de reparto en la serie. La producción se ha detenido pero se espera que reinicie después de la investigación y el periodo de duelo, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción.

Ambos actores trabajaron en la película de terror Here Comes The Devil para Salto de Fe Films y Mórbido Films.