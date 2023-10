Finalmente fui libre de contar mi historia: Britney Spears

Ciudad de México.- Britney Spears aseguró en una entrevista que ha llegado el momento de recuperar la narrativa porque finalmente es libre de contar su historia, tras hablar sobre su libro de memorias "The Woman In Me",

"Durante los últimos 15 años o incluso al comienzo de mi carrera, me senté mientras la gente hablaba de mí y me contaba mi historia. Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre de contar mi historia sin consecuencias por parte de las personas a cargo de mi vida", dijo la intérprete de "Lucky" a People.

En sus memorias, Spears da detalle de su trayectoria, desde ser una superestrella adolescente hasta convertirse en una de las artistas femeninas con más ventas de todos los tiempos. También habla de su tutela y relaciones pasadas.

La cantante, de 41 años, hace hincapié en los momentos más oscuros de su vida y asegura que no hay declaraciones falsas en su historia.

"Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro", aseveró Spears.

Britney relató que le tomó mucho tiempo sentirse lista para contar su historia, espera que sirva de inspiración a la gente y pueda tocar corazones. Igualmente, comentó que la mujer que hay en ella fue reprimida por mucho tiempo y esa fue "la muerte" para su creatividad artística.

"Desde que soy libre, he tenido que construir una identidad completamente diferente. Tuve que decir: 'Espera un segundo, esto es lo que yo era: alguien pasivo y agradable. Una mujer. Y esto es lo que soy ahora: alguien fuerte y confiada. Una mujer'".

"The Woman in Me" llegará a la venta al público a partir del 24 de octubre.