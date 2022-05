Finaliza Ellen DeGeneres su programa y pide 'ser tú mismo'

Los Ángeles.- Ellen DeGeneres puso fin este jueves a su programa de entrevistas diurno de casi dos décadas con una fiesta de amor entre celebridades y una contundente afirmación de su logro como mujer gay que se atrevía a ser ella misma.

DeGeneres y las invitadas, Jennifer Aniston, Billie Eilish y Pink, compartieron recuerdos y afecto cuando “The Ellen DeGeneres Show” concluyó su serie de más de 3 mil 200 episodios, ganadora de un Emmy y que comenzó en septiembre de 2003.

“Hace veinte años, cuando intentábamos vender el programa, nadie pensó que esto funcionaría. No porque fuera un programa diferente, sino porque yo era diferente”, dijo DeGeneres sobre el rechazo de las estaciones de televisión.

Cuando el programa salió al aire, se le impidió decir la palabra "gay" o incluso el pronombre "they" (elle), dijo DeGeneres, ya que esto último implicaría que tenía una pareja. No especificó quién impuso la prohibición.

“Claro que no podía decir esposa, y eso es porque no era legal que los homosexuales se casaran, y ahora digo 'esposa' todo el tiempo”, agregó DeGeneres, con un toque de irreverencia, mientras la actriz Portia de Rossi observaba desde la audiencia del estudio. Se casaron en 2008.

La presentadora, que se hizo conocida por alentar a su audiencia a unirse a ella en bailes improvisados, compartió algunos últimos movimientos con su compañero y DJ, Stephen "tWitch" Boss, con la melodía "Best of My Love".

La bailarina y coreógrafa elogió a DeGeneres como alguien que inspira a otros porque tiene "el coraje de salir y ser uno mismo".

Aniston, quien como primera invitada en el primer episodio del programa le dio a DeGeneres un oso de peluche de "Bienvenida", llegó con otro que decía: "Gracias por los recuerdos". DeGeneres señaló que la estrella de "Friends" ha estado en el programa un total de 20 veces.

“De nada”, dijo Aniston, en broma, y luego se puso seria.

“Te amo y te aprecio mucho y lo que le has dado al mundo durante los últimos 19 años. La contribución es interminable”, dijo. Presentó un video retrospectivo de su carrera que también promocionaba los esfuerzos filantrópicos de DeGeneres, que se dice que incluyen más de 400 millones de dólares en donaciones a organizaciones benéficas y "espectadores merecedores".

“Te amo”, le dijo una radiante Eilish a DeGeneres durante su conversación. “Te amo tanto, es tonto”, dijo Pink, quien interpretó “What About Us”.

El reinado diurno de DeGeneres sufrió un serio bache en 2020, cuando se alegó que el programa era un lugar de trabajo tóxico y tres productores se retiraron en medio de los reclamos. En el aire ese otoño, DeGeneres se disculpó por "cosas que no deberían haber sucedido", pero se defendió como la misma persona genuina que ha sido, aunque imperfecta, dentro y fuera de la cámara.

El programa de entrevistas representó un segundo gran acto televisivo para DeGeneres. En 1997, dejó una marca indeleble cuando se declaró lesbiana y trajo consigo a su personaje en la comedia de ABC "Ellen". La serie fue cancelada al año siguiente.

“Hace veinticinco años, cancelaron mi sitcom porque no querían que una lesbiana estuviera en el horario de máxima audiencia una vez a la semana. Y dije, 'Está bien, entonces estaré todos los días'”, dijo DeGeneres este jueves.

La comediante, actriz y productora ha dicho que se tomará un tiempo para considerar el próximo paso en su carrera, pero primero ella y De Rossi viajarán a Ruanda. DeGeneres concluyó su programa diurno con una súplica a su audiencia, una que dijo que valía la pena repetir.

“Si he hecho algo en los últimos 19 años, espero haberte inspirado a ser tú mismo, tu verdadero y auténtico yo. Y si alguien es lo suficientemente valiente como para decirte quién es, sé lo suficientemente valiente como para apoyarlo, incluso si no lo entiendes”, dijo DeGeneres. “Al abrir tu corazón y tu mente vas a ser mucho más compasivo, y la compasión es lo que hace del mundo un lugar mejor”.