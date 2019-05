Final de Game of Thrones genera opiniones encontradas

Tras el esperado final de la serie “Game of Thrones” que cierra la historia de ocho largas temporadas desde el año 2011, sus fieles seguidores externaron molestia e indiferencia a través de redes sociales, publicó El Universal.

“Qué decepción”, decía el usuario @ayjoseee en Twitter. “Si no tenían ganas de hacer un buen final, no lo hubieran hecho”, añadía @daflosi81 en esa misma red social.

Con todo y estas críticas, hubo fanáticos que defendieron el desenlace y recordaron a “Game of Thrones” como una de las mejores series en la historia de la televisión.

“Qué buen final le dieron a la familia Stark”, expresaba, por ejemplo, @MisaelCcastillo. "Grandiosa y poética", defendía @Yaael_Bowie.

Y aunque la mayoría de opiniones consideraban que el último capítulo no fue malo, todos coincidieron en que a final de cuentas no fue tan espectacular como esperaban y no sabían que pensar.