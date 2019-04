Filtran fotos sobre supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton

La realeza no está exenta del escándalo y una vez más lo comprobamos. Varios medios ingleses señalan que el príncipe William le habría sido infiel a Kate Middleton, con su mejor amiga y vecina Rose Hanbury, Marquesa de Cholmondeley.

Hasta el momento son solo rumores (y probablemente jamás se aclaren), sin embargo, sí hay una razón por la que en redes sociales aseguran que William cometió adulterio.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter compartió una foto en la que se puede ver a una pareja besándose. Realmente sus rostros no son visibles, sin embargo, él asegura que se trataría del príncipe William y la amiga íntima de Kate Middleton.

Un detalle que alimentó los rumores es que Middleton habría pedido que Rose Hanbury y su esposo, el aristócrata David Rocksavage, sean excluidos de todos los eventos relacionados con la realeza.

"Es bien sabido que Kate y Rose han tenido una terrible caída. Solían estar cerca, pero ese ya no es el caso. William quiere ser pacificador para que las dos parejas puedan seguir siendo amigas mutuas, ya que viven muy cerca unas de otras y comparten muchos amigos en común.Pero Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que William los elimine gradualmente a pesar de su estatus social”, dijo una fuente anónima al sitio The Sun.

Desde hace meses se especula sobre una rivalidad entre la duquesa de Cambridge con Meghan Markle, sin embargo, el conflicto más bien sería entre los príncipes Harry y William.

William le contó a Harry sobre el asunto y creo que Harry le dijo algo como ‘esto es exactamente lo que arruinó nuestra infancia’", en referencia a la infidelidad del príncipe Carlos a su madre, la princesa Diana.