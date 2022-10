Filtran estrofa de 'Monotonía', la nueva canción de Shakira

Ciudad de México.- La nueva canción de la colombiana Shakira, de nombre 'Monotonía' está a unas horas de estrenarse, sin embargo filtraron una estrofa en redes sociales que causó revuelo, pues aseguran que está dedicada a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué.

Esta producción, en colaboración con el cantante urbano Ozuna, desde un inicio apuntó a que hablaría sobre su relación con Piqué y los motivos de su separación.

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tu no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", dice la canción.

De acuerdo con este fragmento, relata la historia de una pareja, donde sólo una persona de la relación daba más que la otra.

En una entrevista que la compositora dio en la revista Elle, reveló que ella había dado mucho, hasta dejó a un lado su carrera para que su pareja triunfara y también mencionó que ella utiliza la música como terapia y para desahogar sus penas.

Otras partes filtradas, que han causado más revuelo, dicen que todavía hay amor por parte de ella pero ese amor se está enfriando, y que su amor propio es más grande al amor que le tiene a él.

"Este amor no ha muerto, pero está delirando (...) todo está frío como navidad, es mejor que esto se acabe ya"

"Yo te quiero, pero me quiero más a mí".

Por parte de Piqué, varios medios aseguran que el delantero del Barcelona está nervioso por lo que la canción pueda revelar de su pasada relación ya que podría ganar más detractores.