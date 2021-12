Filtran escena post-créditos de No Way Home

Ciudad de México.— Continúa el goteo de filtraciones relacionadas con Spider-Man: No Way Home. A falta de confirmar la tan rumoreada presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire en el filme protagonizado por Tom Holland, parece que quien sí estará finalmente será uno de los grandes villanos de la historia del superhéroe.

Y es que, junto a Electro, Octopus, Lagarto, Duende Verde y el Hombre de Arena, la nueva película del Spider-Man de Holland contará también con la presencia de Venom. El simbionte le devolverá la visita a Peter Paker y hará su presentación dentro del Universo Cinematográfico Marvel en la escena post-créditos del filme dirigido por Jon Watts.

Así lo revela una filtración que proviene del 'insider' Daniel Richtman que señala que en la secuencia que aparecerá durante los créditos finales de No Way Home, Spider-Man enviará tanto a Venom como a Eddie Brock de vuelta a su universo, del que llegaron tal y como recodarán los fans de Marvel precisamente en la escena post-créditos de Venom: Carnage liberado.

Pero lo más curioso es que, al enviar a Venom y Eddie de vuelta a su universo, que no es el mismo en el que transcurren las películas de Marvel Studios (la conocida como Tierra 616) una parte del simbionte se quedará en la realidad del Peter Parker de Tom Holland, lo que abre la puerta a Venom dentro del MCU con el simbionte alienígena encontrando la forma de llegar hasta Parker y poseer al Spidey de Holland.

Pero además de esto, de confirmarse esta información, esto supondría que el Universo Marvel y el Spiderverso de Sony no se fusionarán definitivamente y que, tras los cruces puntuales que se han vivido en la secuencia post-créditos de Venom: Carnage liberado y en toda la trama multiversal de Spider-Man: No Way Home, continuarán sus andaduras por separado, al menos de momento.

Todo esto después de que Amy Pascal, dirigente de Sony Pictures, haya confirmado que la colaboración con Marvel Studios continuará al menos para alumbrar una nueva trilogía del Spider-Man de Tom Holland.