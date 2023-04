Fijan fecha para ceremonia de los Óscar 2024

Ciudad de México.— La edición 96 de los premios Óscar ya tiene fecha para el próximo año, siendo el 10 de marzo de 2024 la fecha estipulada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) para la ceremonia.

De acuerdo con información de Variety, la Academia ya fijó las fechas para el proceso de entrega de las estatuillas, además, por tercera ocasión, se elige marzo como mes para la ceremonia a lo más destacado del cine luego de que los últimos años se registró un aumento de audiencia.

PUBLICIDAD

La AMPAS fijó que el 18 de noviembre de 2023 será la fecha para la presentación a las categorías, con listas cortas desposibles nominados para el 18 o 21 de diciembre. Los nominados serán anunciados hasta el 23 de enero, con un periodo de votaciones entre los días 11 y 16 del primer mes de 2024.

Posteriormente se dará un tiempo para las votaciones, previas a la ceremonia que se hará en el Dolby Theatre de Hollywood, con una transmisión en vivo que estará disponible en más de 200 países.

Las fechas rumbo a la premiación más importante de Hollywood están sujetas a cambios y las cintas que podrían perfilar para la siguiente temporada de premios apenas se están develando.

Entre los posibles títulos se encuentran el drama The Color Purple o Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese.