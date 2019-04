Ciudad de México—Ser natural y fiel a su esencia como artista es la meta que tiene PeeWee en su regreso a la música, después de año y medio sin lanzar canciones nuevas.

El intérprete reconoce que ha tenido etapas en su carrera donde no estaba cómodo con lo que hacía, pero ahora ya se siente con la madurez suficiente para tomar decisiones que lo dejen satisfecho.

“Hubieron momentos donde no era auténtico. Hoy veo fotos de cuando tenía el pelo en la cara y me veía formal, pero ese nunca fui yo, mi imagen nunca fue con corbata. Hoy que tengo 30 años ya lo entiendo.

“En esos tiempos que era más chavo, no me sentía identificado con la imagen que estaba presentando, pero ahora me siento cool y eso es importante”, explicó en entrevista.

El cantante dice que su personalidad fue lo que lo llevó a formar parte de Kumbia Kings, donde se dio a conocer por cantar temas como “Na Na Na (Dulce Niña)”, y donde nadie le impuso una manera de comportarse.

Lo que perdió en otros momentos espera recuperarlo con su sencillo “Tú lo Sabes”, que se estrena este jueves, luego de trabajarlo durante año y medio en Miami con diferentes productores.

“Estoy regresando al sonido urbano que manejaba a inicios de mi carrera, luego de que hubo una etapa en la que hacía más pop. Sí es sensual y sexy, pero sobre todo una canción de amor de soft reguetón.

“En el momento que estábamos en el estudio jugando y probando con los sonidos, todo fue embonando de una manera muy natural. Ese fue el momento en el que decidí volver a mi imagen”, recordó.

PeeWee busca que esa comodidad que ahora experimenta la pueda transmitir a sus fans.

“Me siento natural y eso es muy importante para mí, no me siento fingido ni actuado, sino que lo disfruto y eso se refleja en el momento de convivir conmigo y ver el resultado.

“También se ve en la forma en que me estoy vistiendo y al momento de interpretar las canciones”.

El artista busca lanzar más sencillos durante el año y no quiere cerrarse a experimentar cosas nuevas.

“En la música tienes que ser flexible, atreverte y arriesgar por lo menos un poco.

“Tal vez no voy a hacer heavy metal, porque no va conmigo, pero si el color de mi voz se presta, sí me atrevo a hacer un trap romántico o un reguetón pop”, afirmó.