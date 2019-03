Festival Pa’l Norte anuncia horarios para su edición 2019

El Festival Pa´l Norte anunció los horarios en los que se presentarán las bandas en su edición 2019, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo en el Parque Fundidora.

El encuentro que se desarrollará en Monterrey, Nuevo León, incluye rock, pop y hasta reggaetón, interpretado por bandas internacionales como Arctic Monkeys y Kings of Leon, que se encargarán de cerrar ambos días del evento.

En el festival también participarán Santana, Café Tacvba, Residente, Los Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hombres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, Reyno y Siddharta.

Así como A Day to Remember, The 1975, Alan Walker, Good Charlotte, The Hives y Snow Patrol, 3LAU, Alemán, Guy Gerber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Samantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Paradise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana y La Sonora Dinamita, entre otros.

Por medio de su cuenta de Twitter, @TecatePalNorte, se informó que en el escenario Tecate Light se presentará a las 22:00 horas Café Tacvba y cerrará Artic Monkeys.

En el foro Tecate Original abrirá La Garfield a partir de las 14:48 horas, seguido de Allison, Ximena Sariñana, Snow PAtrol, The 1975 y Nach; mientras que en el Escenario Telcel Fusion el espectáculo comenzará a partir de las 14:00 horas con Don Teto y continuarán Centavrvs, The Wookies, Titán, Rock en tu idioma sinfónico II, Porter y Tokio Ska Paradice Orchestra.

Mientras que el sábado, Santana se presentará en el escenario Tecate Light a partir de las 21:00 y posteriormente King of Leon; a su vez los Caligaris cerrarán el "show" en el escenario Tecate Original; en tanto que La Sonora Dinamita deleitará con sus ritmos tropicales en el Telcel Fusión a partir de las 1:15 horas.