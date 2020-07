Festival de Cine de Venecia volverá con cubrebocas y sin éxitos de taquilla

The New York Times

Londres.- El Festival de Cine de Venecia anunció ayer la alineación para su edición número 77, estableciendo precauciones que incluyen controles de temperatura y nuevos sitios de proyección al aire libre para lo que será uno de los primeros grandes festivales internacionales celebrados desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

El festival de este año se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, con un horario reducido. Se proyectarán sesenta películas en la selección oficial, a diferencia de las 80 del año pasado.

"El espectáculo debe continuar y el mundo debe continuar", dijo Roberto Cicutto, presidente de La Biennale di Venezia, y agregó que era importante "ver y discutir películas juntos, para vivir este arte como solíamos vivirlo".

Las películas en disputa por el primer premio del festival, el Golden Lion, incluyen "Nomadland", de Chloé Zhao, producida y protagonizada por Frances McDormand como una mujer que vive como nómada después de la reciente recesión; "The World to Come" de Mona Fastvold, protagonizada por Vanessa Kirby y Casey Affleck, que explora el amor entre las esposas de dos granjeros en los Estados Unidos del siglo XIX; y "Pieces of a Woman", un drama familiar dirigido por Kornel Mundruczo y protagonizado por Shia LaBeouf.

La proyección en la sección de no ficción del festival será "Crazy, Not Insane", una mirada a los asesinos en serie del director Alex Gibney, así como "Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams", un documental dirigido por Luca Guadagnino y "City Hall" de Frederick Wiseman, una mirada al centro administrativo de Boston.

Aunque el Festival Internacional de Cine de Shanghái se llevó a cabo en julio, la pandemia ha forzado la cancelación o el aplazamiento de la mayoría de las reuniones que tradicionalmente estructuran el año para los cineastas en Hollywood y en otras partes de occidente, incluidos Cannes y el Festival de Cine de Tribeca.