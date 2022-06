Festeja Julión Álvarez ‘su libertad’ en Ciudad Juárez

Atento, sonriente y dispuesto a agasajar a su fiel público fronterizo, Julión Álvarez y su Norteño Banda regresaron al escenario de la Feria Juárez en un encuentro que estuvo en pausa a lo largo de cinco años, tiempo en el que la vida del cantante dio un giro radical, sin perder la esencia terrenal y cálida que lo mantiene con los pies en el piso.

Ni el silencio de las plataformas, el tiempo, ni el impacto de la acusación del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que lo colocó entre los más buscados por la asociación financiera con el crimen organizado, han hecho mella en el cariño religioso que el público fronterizo le prodiga al cantante de regional mexicano.

En la décima jornada de la Feria Juárez, su público y el chiapaneco sellaron un pacto de alegre comunión, pues no sólo cantaron con él a lo largo de tres horas, abarrotaron la explanada de la Plaza de la Mexicanidad y las inmediaciones, sin importar las inclemencias del clima ni los estrujones de la aglomeración.

“Muy agradecido con Juárez, feliz de ver tanta gente aquí y la que sé que viene en camino y tal vez no pueda llegar, pero agradecido de que hicieron al menos el intento para poder estar aquí”, comentó el chiapaneco anoche en el encuentro que tuvo con los medios locales antes de subir al escenario.

Y es que aunque sus afectos sin innumerables, para el cantante, Ciudad Juárez ocupa un lugar especial debido al apoyo incondicional que le ha brindado desde la primera vez que estuvo en esta cuidad.

“Aquí tengo amigos, siempre me han tratado con mucho cariño y nunca me han soltado de la mano. Estuve en la plaza Juan Gabriel –qué bonita–, a quien aunque ya no está con nosotros le tengo un gran respeto y admiración”, mencionó Álvarez.

Tras cinco años sin tregua, librando una batalla para limpiar su nombre de la lista negra y demostrar su inocencia, Álvarez tiene aún varios asuntos por resolver. Una asignación pendiente es recuperar su visa para volver a presentarse en Estados Unidos, otro tema importante es volver a tener presencia musical en las plataformas digitales.

“Aunque ya tenemos todas las libertades, sucedió que muchas personas subieron música de JA y su Norteño Banda a Spotify como si fuéramos nosotros, pero hasta el día de hoy aún no tenemos un acercamiento oficial con la plataforma, con la empresa autorizada para subir el catálogo de música”, mencionó Álvarez.

“De cinco años a la fecha, han habido modificaciones y hasta hoy queremos hacer todo de manera oficial, escrita, cuidar que no se suba nada pirata”, comentó el intérprete en su encuentro con los medios locales, minutos antes de subir al escenario de la Feria Juárez.

Con 15 años de trayectoria, el ‘rey de la taquilla’ dijo que es muy afortunado y “bendito Dios” el apoyo de la gente, que nunca lo ha dejado claudicar y lo ha mantenido de pie, con ganas de dar lo mejor.

“Es el festejo no sólo de 15 años de trabajo, también es el festejo de la libertad, bendito Dios, soy muy bendecido y afortunado, lo que duró el proceso, cinco años, ya pasó y fue un gran aprendizaje, muchas experiencias en lo personal, en lo artístico, un proceso de mucha paciencia, que me deja mucho”, compartió Julión.

Agradecido por el privilegio de seguir en el gusto del público a lo largo de este tiempo, precisamente el cantante agradeció a Ed Maverick por el tema “Fuentes de Ortiz”, cover que dijo que ya era un hitazo en voz de “su paisano”, pero que en las últimas semanas lo han colocado en las listas de popularidad.

Sobre su regreso a los escenarios de Estados Unidos, señaló que aunque ya no tiene veto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aún no hay luz verde de parte de las autoridades norteamericanas, pero en cuanto eso sea posible, dijo, será un gusto volver.

Admirador de la obra de Juan Gabriel, durante su estancia en la ciudad fronteriza, Julión compartió en su cuenta de Instagram ‘Los pasos de Julión’, la visita que realizó a la Plaza Juan Gabriel, ubicada en la avenida 16 de septiembre y Colombia, donde no sólo tuvo tiempo de asomarse, sino también de tomarse fotos con los transeúntes.

“Han pasado muchos años después de esa colaboración con el maestro Juan Gabriel, fue un honor haber participado en aquellos ‘Dúos’, me encantaría ser parte de algún disco homenaje, claro que sí, pero por lo pronto mentiría si digo que hay un acercamiento o plan para grabar temas de Juan Gabriel pero si se da, con mucho gusto lo haré”, concluyó el originario de La Concordia.