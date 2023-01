Festeja el mexicano Julio Chavezmontes que Óscar lo salpique

Ciudad de México.- Las tres nominaciones al Oscar que ostenta "El Triángulo de la Tristeza" fueron celebradas en grande por el mexicano Julio Chavezmontes, su productor ejecutivo, excepto por un sinsabor.

La historia aspira a ganar como Mejor Película, Director y Guion Original (las dos últimas, para el realizador Ruben Östlund), pero no logró figurar en el rubro Actriz de Reparto (Dolly De Leon).

"Fue una sorpresa maravillosa (la nominación al director). Yo prefiero reservarme, me viene el oficio de productor, pensar en contingencia, y no doy nada por hecho. Si uno se pone a leer y dice: 'ya la armaste', no pasa más.

"Y qué pena que (Dolly) no está, hubiera sido hermoso ver su trabajo reconocido. Es formidable lo que hace en la película, además, también, porque me parece que Ruben es un extraordinario director de actores. Es un extraordinario director, punto, pero lo que hace con los actores es asombroso, y creo que hubiera sido padre ver a alguien del elenco, reconocido", declaró, en entrevista, el también productor de filmes como Annette y Malintzin 17.

El Triángulo de la Tristeza, que el 16 de febrero se estrenará en México, mezcla drama, comedia y parodia. Ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado y recibió una ovación de pie, de ocho minutos, durante su estreno.

La trama muestra a una influencer con su pareja en un crucero de lujo, y paulatinamente van entretejiendo historias con otros tripulantes, que exhibe miserias humanas y una realidad desvirtuada sobre la supervivencia.

"Espero que el impacto mediático que tiene el Oscar (beneficie) y espero que la gente la descubra. Nos viene genial y espero que ayude a que mucha gente se interese por verla en el cine", comentó Chavezmontes.

El también realizador de Memoria (2021) recordó que conoció al director, escritor y productor sueco en el Festival de Cine de Sundance del 2018, cuando, junto con Sebastián Hofmann, acudió a presentar Tiempo Compartido.

"Ruben fue jurado y, curiosamente, hablamos de la gran influencia que tenía (en nuestro cine). Siendo parte del jurado, pensamos que igual podría gustarle lo que hicimos, y nos lo dijo, además, cuando ganamos el premio al Mejor Guion de Sundance. Si hubiera concluido ahí (la relación), ya habría sido un sueño", recordó el guionista y productor.

Entonces Chavezmontes trabajó como coproductor, con Erik Hemmendorff, del filme La Isla de Bergman y se cristalizó la realización profesional, por lo que fueron convidados a hacer El Triángulo de la Tristeza.

"Había mucha sintonía y relación, y nos invitan a formar parte del equipo y lo hacemos. Entramos cuando la peli está en desarrollo. Ayudamos a consolidar el esquema financiero.

"No fui al rodaje porque se comienza a filmar a inicios del 2020 y se suspende por la pandemia. Cuando se retoma (septiembre), a la primera que se puede, era muy complicado viajar, había muchísimas contingencias, pero todo salió de maravilla", detalló.