Fernández, Lafourcade y Nodal, nominados al Grammy

Reforma

Ciudad de México.- Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade y Christian Nodal son los mexicanos que se medirán por el Grammy anglo, en la próxima entrega el 31 de enero de 2021.

Este martes se dieron a conocer los nominados por la Academia de Grabación y se reveló que Lafourcade, quien se alzó con el Latin Grammy al álbum del año por Un Canto por México, Vol. 1, se medirá ahora por el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el también ganador del Latin Grammy Alejandro Fernández (Hecho en México), Lupita Infante (La Serenata), Mariachi Sol de México de José Hernández (Bailando Sones y Huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández) y Christian Nodal (Ayayay!).

La categoría fue anunciada por Pepe Aguilar, quien se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su aparición.

Los comentarios sobre el intérprete de "Prometiste" fueron de felicitación para el cantante, aunque lamentaron que este año no compita en dicha categoría.

Lafourcade ya cosechó el Grammy Latino al álbum del año por Un Canto por México, Vol. 1, un trabajo que enaltece las raíces mexicanas y que consta de versiones de temas populares como "Cucurrucucú Paloma" o "Veracruz" y otras de su propia autoría como "Hasta la Raíz" o "Lo que Construimos".

En tanto, 'El Potrillo' también levantó el gramáfono a la música latina por el disco Hecho en México, lanzado el febrero pasado con 11 temas, entre ellos "A qué Sabe el Olvido", "Caballero", Decepciones".

La cantautora Linda Ronstadt, de origen mexicano, y Freestyle Love Supreme competirá en la categoría de mejor video musical versión larga por "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", junto al multilaureado músico y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda por "We Are Freestyle Love Supreme''.