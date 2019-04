Feminismo busca equidad: Yalitza

Ciudad de México— Yalitza Aparicio quiere usar su meteórica fama para luchar a favor de los derechos de las mujeres y pidió no tergiversar la definición de feminismo.

Aparicio, protagonista de Roma, reconoció que el término feminista despierta recelos en ciertos sectores de la sociedad y explicó que hay personas, incluidas mujeres, que erróneamente lo relacionan con la superioridad femenina y el desprecio a los hombres.

"Ser feminista es buscar la equidad de género, no mostrar superioridad. Todos somos iguales y merecemos los mismos derechos", afirmó la nominada a Mejor Actriz en los Premios Platino.

"Ya tenemos avances y ojalá no desistamos de lo que estamos haciendo", agregó.

Roma, inspirada en la infancia de Alfonso Cuarón, no es solo un homenaje a esas trabajadoras del hogar, sino que también es un tributo al matriarcado y a todas las mujeres en general, señaló.

"En mi comunidad, las mujeres son el sostén de las familias y las que nos impulsan a seguir adelante", añadió.

La película ha removido conciencias sobre las duras condiciones laborales a las que están sometidas muchas de las empleadas domésticas y ha contribuido, entre otras cosas, a que México haya incluido recientemente a estas trabajadoras en la Seguridad Social.

"Yo era una de esas personas que no veía el impacto que puede tener una película. Roma ha conseguido muchas cosas, pero principalmente le corresponde a los gobiernos, a las trabajadoras del hogar y a los empleadores", añadió.