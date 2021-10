Fátima Molina empatiza con migrantes en su nueva película

Ciudad de México.— Evitar que continúen los actos inhumanos hacia los migrantes en diferentes países es el objetivo de la cinta "Arrebata de sus Brazos", protagonizada por Fátima Molina y Judy Reyes.

Aunque ambas están conscientes de las leyes que rigen cada país, están en contra de que las autoridades pasen por encima de los derechos humanos de quienes intentan cruzar la frontera.

"Con esta película quiero poner un granito de arena para hacer conciencia y empatizar. Seguiré insistiendo en que puedo entender las leyes mundiales, pero nunca entenderé las formas, somos humanos y merecemos ser tratados como humanos, podrás o no estar de acuerdo, pero si el día de mañana te pasara a ti, ¿tú qué harías?".

"Por la razón que fuera, ya sea social, política, personal, de violencia, tú tuvieras que tomar la decisión de irte a otro país, ¿qué harías y qué quisieras para ti?", afirmó Molina en conferencia de prensa.

El filme aborda el calvario que vivió Cindy Madrid, una salvadoreña que fue separada de su hija Jimena, de seis años de edad, mientras cruzaban la frontera americana, en 2018.

Molina, es Madrid; Camila Núñez, Jimena; Reyes representa el papel de la abogada de inmigración de Texas, Thelma García y Gloria Reuben, dan vida a la reportera Ginger Thompson, quien dio a conocer la historia.

"Como latina y nacida en Ensenada, Baja California, tengo mucha familia que vive en la frontera o vivía ahí y se vieron obligados a dejar este país.

"Tengo mucha similitud y acercamiento con sus historias; si bien no ha sido de la misma manera, hay algo que me acerca mucho a estas historias de inmigrantes, que es la falta de oportunidades", dijo la exprotagonista del melodrama Te Acuerdas de Mí.

Quien más sorprendió en el rodaje fue la pequeña Camila, que, a pesar de su corta edad, se proyecta en pantalla como una gran actriz.

"Nos dejó a todos con la boca abierta por su disciplina, su dedicación, su enfoque emocional. A mí me incita a mantenerme enfocada y trabajando muy fuerte en el proyecto", dijo Reyes.

Las involucradas esperan realmente generar conciencia en las autoridades de diferentes países respecto al trato de los migrantes.

"No porque contemos esta historia quiere decir que todos los finales son felices, hay otras personas que no han podido reencontrarse padres con hijos o no saben si siguen vivos, es una historia de la vida real que nos refleja la actualidad, lo grave de la situación que se vive", sostuvo la mexicana.

Arrebata de sus Brazos se estrenará en Estados Unidos este 30 de octubre a las 20:00 horas, por Lifetime; únicamente estará disponible en ese país, se espera que próximamente pueda transmitirse en América Latina.

Por otro lado, respecto a la explosión por acumulación de gas que se registró en agosto en una torre de departamentos en Coyoacán, en donde Molina vivía, la joven de 35 años aseguró que aún continúa el proceso jurídico, por lo que no hay solución respecto al mismo por parte de las autoridades.