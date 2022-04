Fan de Marvel logra récord Guinness por ver 'No Way Home' 292 veces

Ciudad de México.— Spider-Man: No Way Home sigue batiendo récords, pero no solo en cuanto a recaudación en taquilla. En Florida, un fanático de Marvel, Ramiro Alanís, ha visto la película en 292 ocasiones y ha conseguido el récord Guinness de mayor número de veces acudiendo al cine a ver el mismo filme.

Alanís ya había logrado este récord en 2019, cuando vio Vengadores: Endgame 191 veces, un filme que dura tres horas y dos minutos. De hecho, el récord no oficial en aquella ocasión fue de 202, pero 11 de esas visualizaciones no contaron debido a sus pausas para ir al baño.

Dos años después de lograrlo, sin embargo, Arnaud Klein lo batió asistiendo 204 veces al cine para ver Kaamelott-Premier Volet, secuela de la serie de televisión francesa Kaamelott.

Ahora, Ramiro Alanís ha conseguido batir tanto su propio récord de 2019 como el último de Arnaud Klein. Para lograrlo, ha asistido al mismo cine un total de 292 veces desde el 16 de diciembre hasta el 15 de marzo de 2022, completando así más de 720 horas de Spider-Man: No Way Home, algo que ha celebrado en Twitter:

Antes del récord de 2019 de Alanís, este lo ostentaba Joanne Connor, quien visitó 108 veces el cine para ver Bohemian Rhapsody, sin contar las 291 anteriores en las que la vio en casa (a pesar de no ser una fanática de Queen).

La última entrega de la saga, protagonizada por Tom Holland, ha recaudado ya casi mil 900 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de la historia. Y Ramiro Alanís, con sus 292 visitas al cine para ver Spider-Man: No Way Home y 3 mil 400 dólares gastados en entradas, ha contribuido a cosechar este hito.