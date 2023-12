Familia Revuelta: Raya en la caricatura

Ciudad de México.- Bill (Ed Helms) tiene una presentación con su banda que les podría conseguir un contrato discográfico; su esposa Jess (Jennifer Garner) tiene una exposición con un cliente que podría traducirse en un ascenso; su hijo Wyatt (Brady Noon) tiene una entrevista universitaria que definirá su futuro, y su hija CC (Emma Myers) tiene un partido de fútbol donde la podría descubrir un reclutador de talento.

Todo eso es el mismo día. ¿El problema? Una extraña mujer, Angélica (Rita Moreno), ve lo mal que se llevan todos con todos y pone en marcha una secuencia de eventos que hace que papá e hijo, y mamá e hija, intercambien cuerpos. ¡Caos!

La nueva producción de Netflix, Familia Revuelta -adaptada muy libremente del libro "Bedtime for Mommy", de Amy Krouse Rosenthal- tiene una premisa que hemos visto decenas de veces, pero uno siempre llega con la expectativa de que quizás haya algo diferente.

Y si bien todo alrededor del hechizo es innecesariamente rebuscado, este también provoca algo que de entrada suena peculiar: hay un bebé y un perro de por medio, y estos intercambian cuerpos también.

Lo que sigue a continuación es exactamente lo que se espera de una comedia de este tipo, aunque la dirección aquí sea un poco más torpe. No sólo eso, sino que es imposible no pensar en el por qué no todos fingen tener un contratiempo tal que les impida presentarse en sus respectivos eventos, pero claro, entonces no habría película.

Y sin afán de examinar en exceso una premisa que sabe que es absurda y que sólo busca hacer reír, la comedia es muy superior cuando pone a los personajes en situaciones cotidianas, como cuando los adultos en el cuerpo de sus hijos asisten a una fiesta.

Jennifer Garner, quien ya interpretó un rol similar en Si Yo Tuviera 30 (2004), es quien destaca más con esa naturalidad y carisma que la caracterizan, además de aterrizar una película que por momentos raya en la caricatura. Lo que nos lleva de regreso a ese bebé. Pero ahí, ahí me he quedado sin palabras.

FAMILIA REVUELTA

Dos estrellas y media

Dirige: McG

Actúan: Jennifer Garner, Ed Helms y Emma Myers

Duración: 101 min.