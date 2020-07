Fallece Phyllis Somerville, actriz de 'Little Children'

Reforma

Phyllis Somerville, reconocida actriz de producciones como The Big C y Little Children, falleció el jueves a los 76 años, informó Entertainment Weekly.

La artista murió por causas naturales en su casa en Nueva York.

"Muchos la extrañarán y la recordarán por sus actuaciones conmovedoras y memorables", expresó Paul Hilepo, en un comunicado

Somerville actuó en varios escenarios en Nueva York durante muchos años antes de hacer su debut en la pantalla en Arthur en 1981 .Continuó trabajando en teatro a medida que avanzaba su carrera, sobresaliendo en reconocidas producciones de Broadway como To Kill a Mockingbird .

Durante su trayectoria de casi 50 años, la actriz trabajó con cineastas como Martin Scorsese , David Fincher y Park Chan-wook , y apareció en numerosos programas de televisión como The Sopranos , The Good Wife y Unbreakable Kimmy Schmidt .

También tuvo créditos en producciones para la pantalla grande, que incluyen a Little Children. La actriz también destacó por su actuación en The Big C.

Su última interpretación fue en Mare of Easttown, serie que estrenará en HBO.