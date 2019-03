Fallece Luke Perry

Ciudad de México— El actor estadounidense Luke Perry murió este lunes, después de sufrir un derrame cerebral masivo el jueves pasado, informó su publicista.

Perry, la ex estrella de la serie de televisión de la década de 1990 Beverly Hills, 90210, tenía 52 años, aseguró Robinson en un comunicado.

El mánager informó que los hijos del histrión, sus hermanos, su prometida y su ex esposa estaban con él cuando murió.

El vocero del actor comentó que no se darían a conocer más detalles en este momento.

En el boletín de prensa. la familia agradeció el apoyo y las oraciones para la estrella, desde el momento de su hospitalización.