Fallece integrante original del grupo ‘The O’Jays’

Oceanside, California— Bill Isles, un miembro original del grupo de R&B ‘The O’Jays’, murió en su hogar en el sur de California, se informó ayer. Tenía 78 años.

Isles murió de cáncer el mes pasado en su casa en Oceanside, justo al norte de San Diego, informó su hijo, Duane Isles, a The San Diego Union-Tribune. El funeral fue el sábado.

Bill Isles y sus amigos de la infancia en Canton, Ohio, formaron el grupo ‘Mascots’ en 1958 antes de llamarse ‘The Triumphs’ y lanzar un sencillo en 1961.

La banda cambió su nombre a ‘The O’Jays’ después de recibir los consejos de un DJ de Cleveland llamado Eddie O’Jay.

Bill Isles colaboró en canciones como ‘Lonely Drifter’ y ‘Lipstick Traces’ antes de abandonar el grupo en 1965.

Duane Isles dijo que su padre fue el manager de la gira de ‘The O’Jays’ entre 1971 y 1974, cuando el grupo tuvo sus mayores éxitos, ‘Love Train’ y ‘Back Stabbers’.

The O'Jays ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005.