Fallece Eva Mange Márquez, abuela de Thalía y Laura Zapata

Ciudad de México.— La abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange Márquez, falleció este viernes a los 104 años.

Las cantantes dieron a conocer la noticia con una imágen publicada a través de redes sociales.

"Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela.

"Hasta siempre amada abuela. Gracias por todo, gracias por tanto", se lee en la imagen.

Por el momento se desconoce dónde será velada Márquez y si la cantante de 50 años volará a la CDMX para despedirla.

Problemas de salud

En mayo, Laura Zapata informó que su abuela había sido hospitalizada a causa de una anemia y pidió donadores de sangre.

"Traje a mi abuelita (al hospital) para que le hicieran una transfusión de sangre porque tiene una gran anemia. Les pido una oració para que todo salga bien".

El pasado 19 de enero de 2021, Laura Zapata denunció las condiciones en las que encontró a su abuelita, quien se encontraba en la casa de reposo Le Grand Senior Living, ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

"Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras decúbito (lesiones en la piel). No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy, por fin, pude ver todo el daño que le ocasionaron. He tomado cartas en el asunto, cárcel para responsables", denunció Zapata.

Tras la situación, Mange Márquez fue sacada del asilo y estuvo bajo custodia de su familia.

"A su llegada al hospital, se le detectó un derrame pleural dentro del diagnóstico médico; a pesar de su delicada situación de salud, los doctores autorizan llevármela a casa.

"Les informo que estará bajo mi cuidado para que su salud se establezca al cien", puntualizó Zapata.