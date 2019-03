Fallece el músico Scott Walker

Londres— Scott Walker, antiguo miembro de The Walker Brothers y considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock, falleció a los 76 años, informó este lunes su última compañía discográfica, la británica 4AD.

En un comunicado, A4D señaló que el músico, de cuya muerte no se han dado más detalles, deja a su compañera, Beverly, a su hija, Lee, y a su nieta, Emmi-Lee.

Nacido en 1943 en Estados Unidos, Noel Scott Engel cambió su nombre al unirse al trío The Walker Brothers, con el que se trasladó al Reino Unido, donde en las décadas de los 60 y 70 rivalizó con fenómenos como The Beatles.

En esa época, la banda tuvo éxitos como "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" y "Make it Easy on Yourself", que influyeron a artistas como David Bowie y Jarvis Cocker, entre otros.

La discográfica lo describió como un compositor y productor de gran originalidad.

"Fue uno de los más respetados innovadores en el filo de la música creativa", se lee en el comunicado.

Tanto con el trío estadounidense como en solitario, la obra del músico de voz de barítono se atrevió a explorar la vulnerabilidad humana y la oscuridad que la rodea, añade el boletín.

A Walker no le gustaba la fama, y durante su carrera pasó largas temporadas alejado de los focos y la publicidad, lo que le valió la reputación de reservado y enigmático.

Se consideran claves sus discos en solitario Scott, Scott 2, Scott 3 y Scott 4, producidos antes de que en los años 70 la banda volviera a reunirse para sacar su último álbum.

Walker dedicó los años siguientes a sacar otros discos propios y a componer otras piezas, como bandas sonoras para los filmes Toxic Affair, Pola X y, en 2018, Vox Lux, con Natalie Portman.

También compuso para espectáculos de danza contemporánea, entre ellos And Who Shall Go to the Ball? What Shall Go to the Ball?

En 2017, BBC celebró su música con un concierto especial, durante la temporada de los Proms (serie anual de música clásica orquestal), en el Royal Albert Hall de Londres.

Numerosos artistas en el Reino Unido han expresado su pesar y han rendido tributo al músico fallecido.

Brian Eno ha declarado que Walker trasladó la música a un lugar al que no ha regresado desde entonces y Thom Yorke, de "Radiohead", afirmó que el artista fue una enorme influencia.