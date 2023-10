Fallece diseñadora de vestuario de 'The Mandalorian'

Ciudad de México.- La diseñadora de vestuario Shawna Trpcic nominada al Emmy que trabajó en la serie de Star Wars The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka, falleció a los 56 años, confirmó The Hollywood Reporter.

El deceso lo dio a conocer su hija Sarah, aunque no se reveló la causa.

PUBLICIDAD

"Shawna fue una de las diseñadoras de vestuario de ciencia ficción más eminentes de Hollywood: una fuerza creativa, una colaboradora confiable y una persona encantadora para sus amigos y colegas", dijo su representante Tim Kressman, agente de Gersh.

"Era un miembro muy querido de la familia Star Wars /Lucasfilm, así como de la comunidad de diseñadores de vestuario y del Costume Designers Guild".

Trpcic estudió en el Otis College of Art and Design y comenzó a trabajar regularmente en las producciones de Lucasfilm en 2019, comenzando con la segunda temporada de The Mandalorian. También trabajó en El libro de Boba Fett y, más recientemente, en Ahsoka.

"Shawna sentía un profundo amor y aprecio por Star Wars ", escribió el creador de Ahsoka, Dave Filoni.

"Se puede ver eso en cada trabajo que hizo con nosotros. Le encantó todo acerca de ser parte de estas historias, incluso conectarse con los fans y ser parte de esa comunidad. Siento que ella siempre ha sido parte de Star Wars . Sus disfraces cuentan una historia y sugieren una experiencia de vida que sucedió antes de que filmaran las cámaras. Me encantó colaborar con Shawna y extrañaré su presencia".

Obtuvo nominaciones al Emmy por sus esfuerzos en The Mandalorian, Boba Fett y, más recientemente, la tercera temporada de The Mandalorian. También ganó un premio del Costume Designers Guild por su trabajo de diseño en Boba Fett .

"Su creatividad dio vida a este mundo. La extrañaremos profundamente como amiga y como colega",añadió el creador de The Mandalorian, Jon Favreau.