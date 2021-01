Fallece Cloris Leachman, abuela de Malcolm en la serie

Associated Press / Cloris Leachman

Ciudad de México— Este miércoles murió la actriz Cloris Leachman a los 94 años por causas naturales, según informó su publicista Monique Moss.

"Falleció mientras dormía por causas naturales en su casa de Encinitas, California, su hija estaba a su lado'', dijo Moss.

Leachman ganó un Oscar con The Last Picture Show (1971) y un Emmy por su trabajo cómico en The Mary Tyler Moore Show.

En sus inicios en la televisión, apareció como la madre de Timmy en la serie Lassie. Interpretó a una prostituta de la frontera en Butch Cassidy and the Sundance Kid, a un miembro de una familia criminal en Crazy Mama y a Blucher en Young Frankenstein, de Mel Brooks.

En 1989 participó en la gira de Grandma Moses, una obra en la que envejecía de los 45 a los 101 años.

Durante tres años de la década de 1990, actuó en las principales ciudades como la esposa del capitán en la reposición de Show Boat. En la versión cinematográfica de 1993 de The Beverly Hillbillies, asumió el papel de Irene Ryan como la abuela Clampett.

También tuvo un papel ocasional como Ida en Malcolm in the Middle, ganando Emmys en 2002 y 2006 por este programa.

En 2008, se unió a las filas de los concursantes de Dancing With the Stars, sin durar mucho en la competición, pero complaciendo a las multitudes con trajes de baile brillantes, sentándose en el regazo de los jueces y maldiciendo durante la emisión de televisión en directo.

Aunque empezó como Miss Chicago en el concurso de Miss América, Leachman aceptó con agrado papeles poco glamurosos en la pantalla.

"Básicamente, no me importa mi aspecto, sea feo o bonito. No creo que eso sea la belleza. En un solo día, cualquiera de nosotros es feo o bello. Me duele no poder ser la bruja de El Mago de Oz. Pero también me gustaría ser la bruja buena", dijo a un entrevistador en 1973.

"Soy algo así en la vida. Soy mágica y creo en la magia. Se supone que hay un punto en la vida en el que no debes seguir creyendo en eso. Todavía no lo he alcanzado'', añadió.