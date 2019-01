Fallece acusadora de Bill Cosby

Ciudad de México— Louisa Moritz, una de las mujeres que acusó a Bill Cosby de agresión sexual en los 70, falleció a los 72 años, informó The Sun.

Moritz murió la semana pasada en su casa en Los Ángeles por causas naturales relacionadas con su corazón, según The Blast.

En 1971, la estrella afirmó que Cosby la obligó a practicar sexo oral en un camerino durante una aparición en The Tonight Show.

Joseph Cammarata, abogado de Moritz, compartió que la demanda que la actriz había presentado tendrá continuidad, a pesar de su muerte, para limpiar su nombre.

"Moritz era una mujer valiente que se enfrentó a un poderoso ícono de Hollywood, Bill Cosby, en un esfuerzo por restablecer su buen nombre y reputación, después de que él la calificó públicamente de mentirosa cuando ella reveló la agresión por parte de Cosby.

"Moritz fue una de las siete mujeres que demandaron a Bill Cosby por difamación. A pesar de su muerte, su demanda contra Cosby continuará en un tribunal federal en Massachusetts, por lo que su legado vivirá para siempre sin mancha", explicó el abogado a The Blast

Louisa Moritz fue conocida por interpretar a Rose en One Flew Over the Cuckoo's Nestjunto al actor Jack Nicholson.

Cosby se encuentra preso desde septiembre del año pasado, tras ser declarado culpable de abuso sexual de una mujer, y enfrenta una sentencia de tres a 10 años.

El también productor deberá cumplir un mínimo de tres años antes de poder solicitar libertad condicional.