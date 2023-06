Ezra Miller seguirá como 'Flash', pese a escándalos

Ciudad de México.- El director Andy Muschietti considera que no hay mejor actor que Ezra Miller para interpretar al superhéroe de DC, Flash.

Muschietti, de 49 años, dijo que pese a todos los escándalos que enfrentó Miller, volvería a trabajar con él para una posible secuela.

"No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como ellos. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacaron al hacerlo", dijo Andy en el podcast The Discourse.

La productora Barbara Muschietti también elogió el trabajo de Miller, asegurando ser el actor "más comprometido y profesional".

"Ezra dio todo por este papel: física, creativa y emocionalmente", señaló Barbara.

En 2022, Miller, de 26 años, protagonizó una serie de escándalos, entre ellos: agresiones, alteración del orden público, acoso y robo agravado.

Con dichos actos, se rumoró varios meses que la película de Flash estaba en peligro; sin embargo, los hermanos Muschietti dijeron que nunca fue así.

"En general, tenemos mucha empatía por las personas que necesitan ayuda, y especialmente en problemas de salud mental. Por eso están dando los pasos necesarios para hacer frente a su recuperación, y en eso los apoyamos", aseveró Andy.

Cabe recordar que Ezra Miller dijo estar arrepentido por sus acciones, además de estar en busca del tratamiento necesario para recuperar su salud mental.

"Después de pasar por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado a tomar un tratamiento.

"Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento. Me comprometo a trabajar lo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", declaró el histrión.