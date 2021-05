Expulsan a David Ellefson de Megadeth

Tomada de internet

David Ellefson, bajista y cofundador de la banda ‘Megadeth’, fue expulsado de la agrupación tras los recientes acontecimientos donde se le acusa de pedofilia.

El líder de la banda, Dave Mustaine, anunció la salida de Ellefson en un comunicado. "Estamos informando a nuestros fans que David Ellefson ya no estará con MEGADETH y que oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo que sucedió, con una relación ya tensa, lo que ya se ha revelado ahora es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible para avanzar”, se explicó.