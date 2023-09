Exponen en serie realidad de los youtubers

La "perfecta realidad" de los creadores de contenido quedará expuesta en P#t@s Redes Sociales, la serie de Prime Video disponible hoy, dirigida por Jorge Ulloa y producida por Eugenio Derbez.

La experiencia de Ulloa como personalidad de YouTube y la experiencia del actor de 62 años dan como resultado una comedia que retrata el lado oscuro y ocurrente del mundo del internet.

"Es una comedia muy vivencial, es lo que me pasaba a mí y a mi grupo de amigos, que somos la primera generación de youtubers que existió en español. Es algo que queríamos contar porque sentíamos que viene desde un lugar muy honesto y humano. "Eugenio es un maestro, es una persona que sangra la comedia, tiene una fórmula muy personal de hacerla. Tenerlo a él como productor y padrino de esta serie es una bendición y lo siento como un maestro. Nos tomamos la comedia en serio, es pulida, mientras más precisa sea la comedia es más efectiva, es algo que tenemos bien cuidado", dijo en entrevista Ulloa.

La trama

La historia sigue la vida de Amanda (Paulina Gaitán), una youtuber decadente de contenido infantil que acaba de cumplir 30 años, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse relevante en la plataforma, desde filtrar su propia foto desnuda hasta arriesgar su vida.

Todo esto con el objetivo de destronar a la influencer del momento: Vicky Moo (Azul Guaita), quien resulta ser su media hermana menor.

"Aprendí que la gente que no se dedica a las redes piensan que es muy fácil hacerlo, pero realmente hay una producción detrás de un pequeño video. Esta serie nos muestra que no es tan fácil como parece", aseguró Guaita.

El director asegura que la trama nace desde sus experiencias personales cuando se desempeñaba como actor y creador en Enchufe.TV, un canal de YouTube que tuvo su fama. "Siempre tuve miedo de pensar en el futuro porque ya no quería hablar como niño, quería exponer temas de adulto, sentía que me veía ridículo porque mis temas de interés ya no eran iguales a los de mi audiencia.

Sabía que tenía que desaparecer o cambiar, siempre existió ese miedo", apuntó. El elenco lo completa Hernán Mendoza, Bárbara Torres, Hugo Catalán, Jorge Enrique Abello y Jesús Zavala.

"Creo que no se había escarbado en este universo de los influencers y de la cruda realidad de lo que sucede. Sabía que era oro porque nadie hablaba de lo que pasa cuando no ves a futuro y piensas que esta fama de las redes sociales va a ser para siempre", indicó Zavala.