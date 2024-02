Explora filme la posibilidad de las almas gemelas

Ciudad de México.- En Vidas Pasadas, su celebrada historia sobre encuentros y desencuentros entre dos almas que se aman y que está nominada a dos Óscar (Mejor Película y Mejor Guion Original), Celine Song explora el concepto del "In Yeon".

La palabra, que en coreano significa providencia, hace referencia a la especial y fuerte conexión que sienten dos personas que estarán juntas en esta vida, lo estuvieron en una previa o, tal vez, sus caminos se unirán algún día.

El término parece encajar en la relación entre Song y la dirección cinematográfica, pues la coreano-canadiense, de sólo 35 años, se había formado como dramaturga antes de saltar al séptimo arte con esta, su ópera prima, una pieza tan elegante y sensible como profunda y estremecedora.

"Lo que siento por el cine ahora es sumamente fuerte. Haré esto por siempre. El cine es ahora el amor de mi vida. Lo nuestro es superprofundo, es 'In Yeon'", asegura Song, en entrevista desde Nueva York.

En su estreno, el 2023 en Sundance, Vidas Pasadas fue calificada como clásico instantáneo del cine de amor de autor, familia a la que pertenecen filmes de culto como Deseando Amar, de Wong Kar-wai, o la trilogía "Before", de Richard Linklater.

"Creo que lo que está pasando es el sueño de cualquier ópera prima. Estoy superemocionada. Agradezco mucho la manera en que la película, globalmente, ha sido vista y aceptada, amada, abrazada; me honra mucho. Una parte agradable de las nominaciones es que más gente se interesará en verla".

La cinta, que llega hoy a salas mexicanas, comenzó a gestarse dentro de Song hace años, cuando "en un momento extraordinario en una vida ordinaria", ella misma se encontró, en un bar, sentada entre dos hombres que la amaban.

"Uno era mi amor de infancia, quien había llegado a visitarme desde Corea, y el otro era mi esposo, con el que vivía en la ciudad", recuerda. "Ése es el corazón de la película, ahí habita, en sentir que el pasado, el presente y el futuro están con nosotros en el mismo cuarto.

"¿Te has sentido así?, le pregunta la película al público. El público parece haber dicho que sí. Todo esto me ha hecho sentir menos solitaria".

En su trama, Greta Lee y Teo Yoo interpretan a Nora y Hae Sung, amores de infancia separados abruptamente cuando su familia y ella dejaron Corea para mudarse a Canadá, primero, y después, para establecerse por su cuenta como escritora en Nueva York.

Tras perderse el rastro, volverán a tener contacto virtual 12 años después, pero pasarán 12 años más para que él, aún consciente de que Nora se casó con un hombre llamado Arthur (John Magaro), tome un vuelo para visitarla, pues sus sentimientos palpitan todavía.

Lo que podría haber sido un triángulo amoroso inundado de lugares comunes, con ambos hombres luchando entre ellos por la mujer, Song lo convierte en algo más profundo con su escritura empática, honesta y realista.

"Arthur y Hae Sung tienen una llave que abre a Nora. Cada uno tiene una distinta. Hae Sung conoce a Nora de manera diferente que Arthur.

"En vez de que estos dos hombres se reten a pelear, dicen: 'Voy a conocerla de la manera que la conozco. Agradezco que tú la conozcas de manera en que yo no'. Hablemos. Esto es sobre tres personas tratando de ser adultos. Es difícil y completamente romántico".

Además de la comprensión de la persona amada, el "cierre", saber decirle adiós a ese amor que pudo haber sido y continuar, son los temas principales de esta historia carente de villano, a menos que éste lo sean el tiempo y la distancia.

"La gente llora en el final, que, para mí, es uno feliz, de los que se viven en verdad. Creo que lloran... puede que en esta vida Nora y Hae Sung no estén juntos, pero eso no significa que sus sentimientos hayan sido falsos. Quizás en la próxima vida, ¿quién sabe? El amor no tiene que ser algo plano".