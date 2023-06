Explica su origen y ascenso a la fama

La serie con la historia de George Michael y Andrew Ridgeley titulada Wham! Dará cuenta del grupo ícono de los 80 que hizo bailar, cantar y suspirar a muchos. Conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, la historia de la banda llegará al streaming en Netflix el próximo 5 de julio.

Dirigido por Chris Smith, la historia contará desde que Michael Ridgeley eran adolescentes y parten en el colegio, pasando por los altos y bajos de la agrupación, hasta la disolución de Wham!

Relatará el vínculo de amistad de los dos músicos, la formación del proyecto y la explosión en todo el mundo con grandes hits como “Wake Me Up Before You Go Go” y muchos más.

Uno de los puntos altos del documental es cuando se cuenta cómo se generaron canciones como “Careless Whisper” y “Last Christmas”, dando cuenta del talento en la composición y el canto de George Michael, quien después tuvo una exitosa carrera como solista.

La sinopsis adelanta: "Con acceso sin precedentes al archivo personal de George y Andrew, que cuenta con imágenes nunca vistas y entrevistas inéditas, Wham! relata, en sus propias palabras, esos increíbles cuatro años que marcaron el recorrido desde su amistad en la escuela hasta la cima del éxito".

Uno de los puntos narrativos clave del documental será la liberación de identidad de Michael, quien se presentó como ícono de la música pop y también de la cultura gay. El film también indagará en el panorama musical de los 80 -contexto en el que surge la banda-, el lugar que ocupaba el pop y la novedad que significó la propuesta de este dúo que rápidamente empezó a llenar estadios y fascinar a millones de personas.