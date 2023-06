Expande Eva Longoria el sabor latino con 'Flamin' Hot'

Ciudad de México.- Eva Longoria proyectó el jueves su película debut como productora, Flamin' Hot: El Sabor Que Cambió La Historia, en la Casa Blanca, ante el presidente de EU, Joe Biden, para expresar su apoyo a los latinos.

Y este viernes, en compañía de Jessie García, la actriz difundió su mensaje en la Ciudad de México.

"Fue un honor para mí estar en la Casa Blanca presentando la película con temas que nos tocan a la comunidad latina. El 90 por ciento de la respuesta que tengo por parte del público es muy positiva porque se identifican con los personajes. Quise mostrar la belleza de nuestra comunidad.

"Mi activismo es mostrar historias de migrantes que ayudan a la economía estadounidense. Sabía que quería hacer una carta de amor para los trabajadores mexicanos y latinos en Estados Unidos. Nuestras historias son parte del País", dijo Longoria durante la presentación en un centro comercial del norte de la Capital.

Longoria confesó que García cumplía con las características para darle vida a Richard Montañez, el creador de los Cheetos.

"Formar parte de una historia con lado humano fue muy emocionante. Eva Longoria es una jefa, es muy profesional y consigue lo que quiere. Como actor siempre me dio retroalimentación", comentó el actor.

El mayor reto que enfrentó como productora fue construir desde la fábrica que sale en la película y que fue hecha por latinos.

"El tiempo es un enemigo. Otro reto fue no perder el norte de la autenticidad, saber quiénes somos y no desviar el mensaje de la película. Aprendí que podemos hacer lo que queramos. La película me dio permiso de ser yo misma y dar el siguiente paso", compartió la estrella, casada con Pepe Bastón.

Longoria estuvo acompañada por su hijo Santiago. Al preguntarle si sentía latino, el pequeño respondió: "Soy mexicano, cabrones". Minutos después, se puso un bigote y arrancó las risas de los presentes de nuevo.

Previo a la presentación, Longoria y García prepararon Cheetos en un camión, les compartieron a sus fans y se tomaron fotos con ellos.

Flamin' Hot... ya está disponible en Star+.