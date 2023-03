Exige Aracely pago de pensión; no hay orden contra Luismi

Ciudad de México.- Luis Miguel dejó de pagar la pensión alimenticia de sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años, respectivamente, a la madre de estos, Aracely Arámbula, desde diciembre de 2019, confirmó Guillermo Pous, representante legal de la estrella de melodramas como Corazón Salvaje y La Madrastra.

"Lo que se pide es cubrir la pensión alimenticia. Ya estamos comenzando el cuarto año desde que dejó de pagar los gastos".

"No hay ni órdenes de arresto en contra del señor (Luis Miguel) Gallego ni algo así. Se ejercen acciones como reclamo de que se cumpla, pero no hay una orden de arresto", indicó Pous, en entrevista.

Este miércoles, la revista española Diez Minutos dio a conocer que, a finales de 2021, Aracely interpuso dos demandas en contra de su ex pareja, en México y en Estados Unidos, por no cumplir con la manutención, cuya cantidad superaría los 250 mil dólares, cerca de 4.5 millones de pesos.

Supuestamente se habría notificado a Luismi en ambos lugares, pero no había dado respuesta alguna, por lo que México habría procedido una orden de aprehensión contra del cantante, algo que Pous desmintió.

"Es muy importante que se publique información fidedigna sobre el caso, y no publicar rumores o datos inciertos", puntualizó Pous, negando la información que posteriormente fue eliminada.

"Me parece obsceno que incluso los medios quieran saber la cantidad mensual. No tendrían que mencionarlo", agregó.

Lo que desea el equipo de la actriz, quien ha solicitado que no se le diga "La Chule", un apodo que le puso Juan José Origel y que ella no lo acostumbra, es que se pague el adeudo y no dar pie a escándalos, precisó.

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron pareja entre el 2005 y el 2009, y en ese lapso de tiempo nacieron Miguel, el 1 de enero del 2007, y Daniel, el 18 de diciembre del 2008. Nunca se casaron.