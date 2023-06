Excede la realeza británica sus gastos; utiliza sus reservas

Reino Unido.- La muerte de la Reina Isabel II, la inflación y los costos de remodelación del Palacio de Buckingham hicieron que los gastos de la realeza británica se incrementaran un 4 por ciento, según informe informe anual de subvenciones soberanas del Palacio

En los documentos mostraron que el gasto neto aumentó 107,5 millones de libras más que el año pasado. También dijo que el Rey Carlos III estaba detrás de un "esfuerzo concertado" por parte del personal real para bajar la calefacción en el Palacio de Buckingham y otras casas reales durante el invierno para reducir las emisiones y los costos.

El gasto extra del año hizo que la monarquía tuviera que recurrir a las reservas de Sovereign Grant, que se redujeron en 20.7 millones de libras.

También informaron que los Duques de Sussex abandonaron su antigua casa de Frogmore Cottage en Windsor, aunque las autoridades se negaron a decir quién será el próximo inquilino.

El informe anual argumentó que el año pasado fue un "período de transición significativa" para la monarquía, con costos adicionales que incluyeron el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, su funeral en septiembre y la ascensión al trono de su heredero Carlos.

El año vio "dolor, cambio y celebración, algo que nuestra nación no ha visto en siete décadas", dijo Michael Stevens, Keeper of the Privy Purse.

El funeral de la reina y los eventos relacionados con la ceremonia costaron 1.6 millones de libras, mientras que se gastaron otras 700 mil libras en su jubileo de platino. Las autoridades no han revelado los costos de la ceremonia de coronación de Carlos y la reina Camila. Eso tuvo lugar en mayo y no está incluido en el informe, que da cuenta de las finanzas reales hasta finales de marzo.

Mientras tanto, continúa el trabajo de un proyecto de renovación de 10 años para revisar las tuberías y el sistema eléctrico en el Palacio de Buckingham, y se espera que el trabajo esté terminado en 2027.